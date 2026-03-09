Giá vàng thu hẹp đà giảm

Mỗi lượng vàng giảm 2,5 triệu đồng vào thời điểm mở cửa phiên giao dịch sáng, sau đó quay đầu tăng nhẹ lên 184 triệu đồng, thu hẹp mức giảm trong ngày còn 1 triệu.

Lúc 13h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 181 - 184 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, giá nhẫn trơn tại các thương hiệu lớn cũng được mua bán quanh vùng 181,5 - 184 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, giá vàng trong nước đảo chiều tăng lại theo diễn biến thị trường quốc tế, thu hẹp mức giảm trong ngày chỉ còn 1 triệu đồng mỗi lượng.

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch sáng 9/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết miếng tại 179,5 - 182,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu mỗi lượng so với cuối tuần trước. Các thương hiệu khác đều hạ giá vàng miếng xuống tương ứng. Nhẫn trơn cũng được các doanh nghiệp giảm mức tương tự, về quanh quanh 179,2 - 182,2 triệu đồng.

Khoảng một tiếng sau, giá vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ hơn nửa triệu một lượng, thu hẹp đà giảm so với thời điểm mở cửa. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 180,1 - 183,1 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm, nhẫn trơn được các thương hiệu lớn mua bán tại vùng 180,5 - 183 triệu một lượng.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai ngày vía Thần tài. Ảnh: Thanh Tùng

Giá vàng trong nước diễn biến theo giá thế giới. Mỗi ounce vàng giao ngay đầu tuần giảm gần 100 USD, tương đương gần 2%, xuống 5.074 USD. Hiện giá tăng lên 5.127 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 162,6 triệu đồng một lượng. Mức chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế vẫn trên 21 triệu đồng một lượng.

Trong báo cáo mới nhất sau diễn biến xung đột tại Iran, Ngân hàng UOB nhận định giá vàng còn biến động trong ngắn hạn, song nhu cầu trú ẩn dài hạn với kim loại quý vẫn vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào, trong khi nhà đầu tư cá nhân tăng mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này. Nhà băng này duy trì quan điểm tích cực với giá vàng, cho rằng giá có thể đạt 5.800 USD vào cuối năm và lên 6.000 USD vào đầu năm sau.

Tuy vậy, diễn biến thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần đang cho thấy vàng không thể duy trì lực mua trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông làm gia tăng bất ổn địa chính trị và kinh tế. Các nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư cần theo dõi mức hỗ trợ 5.000 USD mỗi ounce trong tuần này.

Giới phân tích cho rằng vàng đang bị kéo theo hai chiều lực mới. Đó là, dữ liệu kinh tế yếu có thể ủng hộ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng mạnh tay hơn trong nửa cuối năm. Ngược lại, bất ổn địa chính trị khiến giá dầu và lạm phát tăng cao có thể buộc ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets cho biết thị trường đang xuất hiện dòng tiền trú ẩn do xung đột Trung Đông, đồng USD mạnh, lo ngại lạm phát và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Các yếu tố này khiến giá vàng bị kìm trong biên độ dao động, theo Neil Welsh. "Áp lực thanh khoản và việc tái phân bổ danh mục, gồm các đợt bán do yêu cầu ký quỹ, thường trở thành yếu tố quyết định, lấn át những đợt tăng ngắn hạn do nhu cầu trú ẩn", ông nói.

Giá bạc thế giới cũng giảm gần 4% xuống vùng 81 USD một ounce. Trong nước, các thương hiệu lớn hạ giá mua bán bạc miếng, bạc thỏi xuống vùng 3-3,1 triệu một lượng, tương đương 80,9 - 83,4 triệu một kg.

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD Index giao dịch quanh vùng 99,7 điểm, tăng 0,7% so với cuối tuần. Ở trong nước, giá USD trên thị trường chính thức vẫn trong xu hướng nhích lên. Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.001 - 26.311 đồng một USD, tăng nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước.

Quỳnh Trang