Giá vàng thế giới xuống thấp nhất 2 tuần

Sau phiên giảm mạnh nhất 5 năm, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, hiện về dưới 4.100 USD.

Chốt phiên giao dịch 22/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 26 USD một ounce xuống 4.097 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ phiên 10/10. Trước đó, thị trường ghi nhận phiên 21/10 giảm mạnh nhất 5 năm, do nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng kỷ lục.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong hai phiên qua. Đồ thị: Kitco

"Với diễn biến tăng trong vài tuần qua, chúng tôi không ngạc nhiên nếu nhà đầu tư bán chốt lời trước thềm số liệu lạm phát tuần này", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures nhận định. Ở góc độ kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ của vàng hiện là 4.005 USD.

Báo cáo lạm phát của Mỹ lẽ ra được công bố ngày 24/10, nhưng bị hoãn lại do chính phủ vẫn đóng cửa. Giới phân tích cho rằng lạm phát lõi của Mỹ vẫn duy trì 3,1% trong tháng 9.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng 57% và liên tiếp lập kỷ lục mới. Thị trường đi lên do căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế, dự báo Mỹ giảm lãi suất, lực mua mạnh của các quỹ ETF và ngân hàng trung ương. Vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Nhà đầu tư hiện chờ cuộc gặp tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá vàng và bạc tăng tốc trong năm 2026. Sau vài đợt điều chỉnh, nhà đầu tư nhận ra các lực đẩy của kim loại quý vẫn còn đó", Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt đều đi xuống trong phiên 22/10. Nhà đầu tư vẫn lo ngại về quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc. Lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp như Netflix và Texas Instruments gây thất vọng cũng khiến thị trường mất điểm.

Chỉ số DJIA giảm 0,7% xuống 46.590 điểm. S&P 500 hạ 0,5% còn 6.699 điểm. Nasdaq Composite mất 0,93%, về 22.740 điểm.

Cổ phiếu hãng bán dẫn Texas Instruments giảm gần 6%. AMD mất hơn 3%, còn Micron Technology là 2%.

Wall Street cũng chịu sức ép sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Nhà Trắng cân nhắc siết xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc. Việc này đã được ông Trump thông báo từ đầu tháng.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)