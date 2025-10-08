Giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD

Sáng 8/10, giá vàng thế giới giao ngay vượt 4.000 USD một ounce lần đầu tiên trong lịch sử.

Hiện tại, mỗi ounce có giá 4.011 USD. Giá vàng tương lai đã cán mốc 4.000 USD từ tối 7/10, hiện lên 4.025 USD.

Tổng cộng từ đầu tuần, giá giao ngay tăng hơn 120 USD một ounce. Thị trường khởi sắc khi nhà đầu tư muốn nhu cầu trú ẩn trước biến động kinh tế - chính trị, đồng thời kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất cuối tháng này.

Vàng thường được coi là công cụ lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn. Từ đầu năm, giá giao ngay đã tăng 52%. Năm ngoái, mức tăng là 27%.

Giá vàng thế giới giao ngay liên tiếp đi lên trong vài phiên qua. Đồ thị: Kitco

"Thị trường hiện tin tưởng đến mức kỳ vọng mốc sắp tới là 5.000 USD, khi Fed tiếp tục giảm lãi suất", Tai Wong - nhà đầu tư kim loại độc lập tại Mỹ cho biết. Ông cảnh báo sẽ có một số đợt điều chỉnh, như khả năng đình chiến tại Trung Đông hoặc Ukraine. Tuy nhiên, các động lực cơ bản của kim loại quý, như khối nợ tăng cao, nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và đồng USD yếu, khó thay đổi trong trung hạn.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 7 ngày. Việc này khiến nhiều số liệu kinh tế chủ chốt bị hoãn công bố, buộc nhà đầu tư dựa vào các số liệu thứ cấp để dự báo thời điểm và mức độ Fed giảm lãi suất.

Trong cuộc họp cuối tháng này, họ kỳ vọng Fed giảm lãi thêm 25 điểm cơ bản (0,25%). Động thái tương tự có thể diễn ra vào cuộc họp tháng 12.

Bên cạnh đó, biến động chính trị tại Pháp và Nhật Bản cũng kéo nhu cầu mua vàng trú ẩn lên cao. Tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) càng khiến thị trường tăng tốc. "Nhà đầu tư liên tục mua vàng, dù giá ở mức cao. Việc này khiến tác động càng phóng đại", Giovanni Staunovo - nhà phân tích tại UBS nhận xét.

Các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc thêm 0,5% lên 48 USD một ounce. Bạch kim tăng 2,2% lên 1.653 USD. Palladium đắt thêm 1,3%, hiện ở 1.355 USD.

Hà Thu (theo Reuters)