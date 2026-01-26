Giá vàng thế giới vượt 5.000 USD

Nhu cầu trú ẩn trong căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo giá vàng lên mốc cao kỷ lục mới, tại 5.066 USD một ounce.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng hơn 80 USD lên 5.066 USD một ounce. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân là nhà đầu tư tiếp tục mua vàng trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang.

Năm ngoái, vàng tăng 64%, chủ yếu do nhu cầu tài sản an toàn, Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ, lực mua của các ngân hàng trung ương (đặc biệt là Trung Quốc) và hoạt động đầu tư kỷ lục của các quỹ ETF. Từ đầu năm đến nay, giá đã tăng 16%.

"Chúng tôi dự báo giá còn đi lên nữa. Cuối năm nay, vàng có thể chạm 5.500 USD. Các nhịp điều chỉnh có thể do nhà đầu tư bán chốt lời, nhưng chỉ kéo dài trong ngắn hạn và sẽ thu hút lực mua lớn hơn nữa", Philip Newman - Giám đốc tại Metals Focus cho biết.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 26/1. Đồ thị: Kitco

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và NATO quanh vấn đề Greenland là lực đẩy mới cho giá vàng, khi tạo thêm bất ổn về tài chính và địa chính trị. Bên cạnh đó, Nga và Ukraine đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi mà chưa đạt thỏa thuận hòa bình. Trong tuần này, hai bên dự kiến có thêm nhiều cuộc nói chuyện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước cũng dọa áp thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa Canada vào Mỹ, nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng thỏa thuận này sẽ đe dọa họ

"Chúng tôi dự báo năm nay, vàng đạt trung bình 5.375 USD và có thể lên 6.400 USD", ‍Ross Norman - nhà phân tích vàng độc lập cho biết.

Giá bạc tăng 4,5%, hiện lên 107 USD một ounce. Giá bạch kim ổn định tại 2.767 USD, còn palladium tăng nhẹ lên 2.013 USD.

Giá bạc cuối tuần trước lần đầu vượt mốc 100 USD. Năm ngoái, kim loại quý này tăng 160% do lực mua của nhà đầu tư cá nhân và sự khan hiếm trên thị trường vật chất.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)