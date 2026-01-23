Giá vàng thế giới vượt 4.900 USD

Các yếu tố thuận lợi giúp giá kim loại quý tăng hơn 100 USD, hiện lên kỷ lục 4.954 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 22/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 103 USD lên 4.935 USD một ounce. Mở cửa phiên sáng 23/1, thị trường tiếp tục đi lên, chạm 4.954 USD - cao nhất đến nay.

"Căng thẳng địa chính trị, đồng đôla yếu đi và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất giúp nhu cầu vàng tăng tốc", Peter Grant - chiến lược gia kim loại quý tại Zaner Metals nhận định. Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ 6 tiền tệ lớn giảm 0,4% hôm 22/1, khiến vàng bớt đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 22/1. Đồ thị: Kitco

Sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không áp dụng những mức thuế nhập khẩu dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 với các đồng minh châu Âu vì đã đạt được "khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland và toàn bộ khu vực Bắc Cực".

Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Đan Mạch khẳng định chủ quyền của nước này với hòn đảo đã không được đem ra thảo luận.

Tại Mỹ, báo cáo chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) cho thấy tiêu dùng tiếp tục tăng trong tháng 10 và 11/2025. Việc này cho thấy nhiều khả năng tiêu dùng Mỹ tăng mạnh quý thứ 3 liên tiếp. Thị trường vì thế duy trì dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần trong nửa cuối năm nay.

"Các đợt điều chỉnh giảm là cơ hội để mua vàng. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ lên 5.000 USD trong ngắn hạn", Grant cho biết.

Giá bạc giao ngay thế giới cũng lên kỷ lục 96,5 USD một ounce. "Bạc còn có nền tảng vững chắc hơn vàng. Có thể vai trò tài sản dự trữ của bạc không bằng vàng, nhưng kim loại này vẫn đang hưởng lợi từ làn sóng mua trú ẩn và diễn biến yếu đi của đồng đôla Mỹ", Nikos Tzabouras - nhà phân tích cấp cao tại Tradu nhận định.

Giá bạch kim tăng 4,6% lên kỷ lục 2.601 USD một ounce. Palladium đóng cửa tại 1.900 USD, tăng 3,3%.

Hà Thu (theo Reuters. Kitco)