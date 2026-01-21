Giá vàng thế giới vượt 4.800 USD

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo giá vàng thế giới tăng hơn 70 USD chỉ trong vài giờ, hiện lên 4.833 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 20/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 92 USD lên 4.762 USD một ounce. Sang phiên sáng 21/1, giá tiếp tục đi lên, hiện chạm kỷ lục 4.833 USD. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, kim loại quý liên tiếp vượt mốc 4.700 USD và 4.800 USD.

Căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục kéo nhu cầu trú ẩn lên cao. "Giá vàng tăng vọt khi nhà đầu tư phòng trừ rủi ro chính trị. Đồng đôla yếu càng củng cố diễn biến của kim loại quý, khi niềm tin vào tài sản Mỹ dường như đang lung lay", Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com nhận định.

Giá vàng thế giới tăng mạnh từ đầu tuần này. Đồ thị: Kitco

Giá vàng thế giới tăng vài phiên qua, trong khi các chỉ số chứng khoán tại Wall Street đóng cửa ở mức thấp nhất gần 3 tuần. Nhà đầu tư lo ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế các nước châu Âu quanh vấn đề Greenland. Ngày 21/1, ông Trump sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đồng thời gặp các lãnh đạo doanh nghiệp tại đây.

Giá đôla Mỹ ghi nhận ngày giảm mạnh nhất một tháng. USD yếu đi giúp vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác.

Năm nay, giá vàng đã tăng 10%, sau khi tăng tới 64% năm ngoái. Đà tăng của kim loại quý còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất. Thị trường hiện dự báo Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất 2 lần năm nay. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết tuần tới, ông Trump có thể công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới.

"Mốc 4.800 và 4.900 USD là mục tiêu rõ ràng tiếp theo với vàng. Mục tiêu dài hạn hơn là 5.000 USD", Razaqzada dự báo.

Giá bạc cũng lần đầu chạm 95,87 USD một ounce. Năm nay, kim loại quý này đã tăng hơn 30%.

Giá bạch kim giao ngay đóng cửa tại 2.429 USD, tăng 2,3%. Palladium tăng 1,1% lên 1.861 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)