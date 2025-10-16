Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD

Hai ngày sau khi cán mốc 4.100 USD, giá kim loại quý tiếp tục tăng hơn 100 USD để xác lập mức cao kỷ lục mới.

Chốt phiên giao dịch 15/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 66 USD lên 4.207 USD một ounce. Sang phiên sáng 16/10, thị trường tiếp tục đi lên, hiện chạm 4.225 USD. Đây là mức kỷ lục mới của kim loại quý.

"Thị trường đang trong xu hướng tăng và có vẻ chưa muốn dừng lại. Khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc bùng phát trở lại vài ngày qua, nhà đầu tư càng có lý do để đa dạng hóa rủi ro bằng cách mua vàng", Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com cho biết.

Giá vàng thế giới liên tiếp đi lên vài phiên qua. Đồ thị: Kitco

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 60%. Nguyên nhân chủ yếu là căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất, nhu cầu giảm phụ thuộc vào đồng đôla, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF vàng.

"Tôi cho rằng vàng có thể chạm mốc 5.000 USD trong thời gian tới", Razaqzada nhận định. Ông cho rằng thị trường sẽ có các đợt điều chỉnh ngắn hạn để thu hút người mua mới.

Đồng đôla Mỹ hôm 15/10 cũng yếu đi so với rổ tiền tệ lớn, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell gửi thông điệp nới lỏng chính sách. Ông nhận định thị trường lao động mắc kẹt trong tình trạng "tuyển dụng ít, sa thải ít".

Vàng được coi là công cụ trú ẩn truyền thống trong thời kỳ bất ổn, lạm phát, và lãi suất thấp. Nhà đầu tư hiện đặt cược Fed tiếp tục giảm lãi suất trong phiên họp tuần tới và tháng 12. Tuyên bố có thể chấm dứt một số quan hệ thương mại với Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hôm 14/10 càng khiến thị trường lo ngại.

Ngoài vàng, giá bạc cũng tăng 2,3% lên 52 USD một ounce. Bạch kim thêm 0,6% lên 1.647 USD. Trong khi đó, palladium giảm 0,2% về 1.523 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)