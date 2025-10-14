Giá vàng thế giới vượt 4.100 USD

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang trở lại giúp giá vàng thế giới lần đầu vượt mốc 4.100 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 13/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 93 USD lên 4.109 USD một ounce. Sang phiên sáng 14/10, giá tiếp tục đi lên, hiện giao dịch tại 4.127 USD - cao nhất từ trước đến nay.

Thị trường đi lên khi căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang trở lại và nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thêm thuế nhập khẩu 100% lên hàng Trung Quốc, sau khi nước này siết xuất khẩu đất hiếm.

Giá vàng thế giới liên tục đi lên trong các phiên gần đây. Đồ thị: Kitco

Từ đầu năm, kim loại quý đã tăng 56%, nhờ bất ổn kinh tế - chính trị, kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất và lực mua của các ngân hàng trung ương toàn cầu. Vàng đạt mốc 4.000 USD một ounce vào tuần trước.

"Giá có thể tiếp tục xu hướng tăng. Đến cuối năm 2026, giá sẽ hướng đến 5.000 USD", Phillip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures cho biết. Lực mua ổn định của các ngân hàng trung ương, nhu cầu của các quỹ ETF vàng, căng thẳng Mỹ - Trung Quốc và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong phiên họp tháng này sẽ hỗ trợ thị trường.

Nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi tháng này là 97%. Khả năng giảm trong phiên họp tháng 12 thậm chí lên tới 100%. Vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp..

Các nhà phân tích tại Bank of America và Societe Generale cũng dự báo giá lên 5.000 USD vào năm sau. Trong khi đó, Standard Chartered cũng nâng dự báo giá trung bình năm tới lên 4.488 USD.

"Giá có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Đây là sự điều chỉnh lành mạnh với xu hướng tăng dài hạn", Suki Cooper - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Standard Chartered Bank cho biết.

Ngoài vàng, giá bạc cũng lập kỷ lục mới, khi có thời điểm chạm 52,1 USD một ounce phiên 13/10. Giá bạch kim chốt phiên tăng 3,9% lên 1.648 USD, còn palladium tăng hơn 5% lên 1.478 USD.

Hà Thu (theo Reuters)