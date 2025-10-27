Giá vàng thế giới tuần này dự báo giảm tiếp

Sau tuần bán tháo, chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục đi xuống tuần này, trong khi các nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn.

Sau chuỗi tăng kỷ lục kéo dài 9 tuần, vàng thế giới tuần trước chứng kiến đà giảm mạnh. Kết thúc phiên ngày 24/10, kim loại quý dừng ở 4.111 USD mỗi ounce, giảm gần 150 USD so với đầu tuần.

Khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy đa số chuyên gia Phố Wall dự báo giá tiếp tục giảm hoặc đi ngang tuần này. Nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn, dù tâm lý phần nào suy yếu sau đợt bán tháo gần đây.

Cụ thể, trong 17 nhà phân tích tham gia khảo sát, chỉ 3 người tin rằng vàng có khả năng đi lên tuần này. Ngược lại, tỷ lệ dự báo giảm và đi ngang lần lượt chiếm 35% và 47%. Cuộc thăm dò trực tuyến 274 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 53% dự đoán giá vàng tích cực. Trong khi, 23% tâm lý bi quan và 25% quan điểm trung lập.

Dự báo giá vàng tuần 27 đến 31/10. Nguồn: Kitco

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao của FxPro dự báo vàng tiếp tục giảm tuần này, thậm chí chuỗi đi xuống có thể kéo dài hơn. Theo ông, tình hình hiện nay giống năm 2020, khi vàng giảm suốt 30 tuần sau một đợt tăng mạnh.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management không tin có đợt điều chỉnh dài và mức đáy có thể xuất hiện trong tuần này. "Vàng có thể còn yếu thêm một chút trước khi hình thành mặt bằng giá mới", ông nói.

Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại của Britannia Global Markets giữ quan điểm trung lập. Theo ông, biến động gần đây giống như nhịp điều chỉnh tích cực hơn đảo chiều xu hướng. "Cảm giác hiện tại không phải là đỉnh mà giống thị trường tạm nghỉ để củng cố trước khi bật tăng trở lại", ông nói.

Lạc quan hơn, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO Asset Strategies International dự báo kim loại quý quay đầu tăng, bởi đợt điều chỉnh tuần qua đã được chờ đợi từ lâu. "CPI Mỹ thấp hơn kỳ vọng, cùng với khả năng Fed cắt giảm lãi suất có thể giúp vàng quay trở lại vùng tích cực", ông nói.

Sean Lusk, đồng Giám đốc mảng phòng hộ thương mại của Walsh Trading nói hướng giá sắp tới ngày càng khó đoán. Theo ông, giá có thể giảm về 3.690 USD mỗi ounce, tương ứng điều chỉnh 40%, nhưng vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, nếu lực mua quay lại, vàng có thể hướng tới vùng 4.589 USD mỗi ounce, tức tăng 70% trong hợp đồng tương lai giao tháng 12 hoặc tháng 2 năm sau.

"Giá đã tăng gần 1.100 USD mỗi ounce so với mức thấp hồi tháng 8 và đang lùi dần khỏi đỉnh. Rất khó xác định hướng đi tiếp, nhưng tôi nghĩ nếu các yếu tố bất định dần được giải quyết, nhà đầu tư có thể đánh giá lại chiến lược cho năm 2026", ông khuyến nghị.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần này dự kiến các dữ liệu kinh tế quan trọng chưa được công bố. Thay vào đó, tâm điểm chú ý của thị trường dồn về loạt động thái từ các ngân hàng trung ương. Theo kế hoạch Ngân hàng trung ương Canada, Fed hay Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 29/10. Một ngày sau đó, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng thông báo định hướng chính sách mới.

Phiên An (theo Kitco)