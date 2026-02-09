Giá vàng thế giới trở lại mốc 5.000 USD

Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, vượt mốc 5.000 USD một ounce lần đầu tiên sau hơn một tuần.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/2, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, hiện lên 5.014 USD một ounce. Sau hơn một tuần kể từ khi bắt đầu lao dốc, kim loại quý này mới lấy lại mốc 5.000 USD.

Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá đi lên. Thị trường đảo chiều từ cuối tuần trước, nhờ làn sóng mua bắt đáy, đồng đôla yếu và lo ngại quanh cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Oman.

Giá vàng thế giới tăng tốc trong phiên sáng 9/2. Đồ thị: Kitco

Trong khảo sát tuần trước của Kitco với các nhà phân tích, lãnh đạo ngân hàng và chuyên gia đầu tư, 67% tin rằng giá tuần này sẽ tăng, lấy lại mốc 5.000 USD.

Adrian Day - Chủ tịch công ty quản lý tài sản Adrian Day Asset Management, cho biết vàng còn biến động lên xuống trong vài tuần tới, nhưng xu hướng chủ đạo là tăng. "Động lực chính giúp kim loại quý tiếp tục đi lên trong năm nay còn nguyên. Đợt bán tháo hồi đầu tháng tạo ra cơ hội mua mới cho nhà đầu tư", ông Adrian Day nói.

Rich Checkan - Chủ tịch kiêm COO Asset Strategies International, nhận định mức giá hiện tại là cơ hội mua mới cho nhà đầu tư. Đợt giảm sâu của thị trường trước đó chỉ là trường hợp điển hình của hoạt động chốt lời.

CPM Group, công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa tại Mỹ, đưa ra giá mục tiêu 5.400 USD mỗi ounce cho đến ngày 20/2. Họ tin giá vàng tiếp tục biến động mạnh, nhưng thiên về xu hướng tăng trong 1-2 tháng tới. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện các đợt điều chỉnh sâu về vùng 4.000 USD vẫn còn.

Tuần này, hàng loạt báo cáo của Mỹ sẽ được công bố. Đó là báo cáo doanh số bán lẻ tháng 12, việc làm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số giá tiêu dùng tháng 1. Những thông tin này đều có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến của kim loại quý.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua vàng dự trữ tháng thứ 15 liên tiếp. Nhu cầu mạnh của các ngân hàng trung ương toàn cầu làm bệ đỡ cho kim loại quý vài năm qua.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)