Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao

Giá mỗi ounce vàng có lúc lên sát 3.580 USD, do nhu cầu trú ẩn và khả năng Fed giảm lãi suất hiện lên gần 100%.

Đóng cửa phiên giao dịch 3/9, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng 26 USD lên 3.558 USD. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá chạm mốc cao kỷ lục mới. Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên sát 3.580 USD.

Thị trường được hỗ trợ sau báo cáo cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu đi, củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tháng này. Bên cạnh đó, bất ổn toàn cầu cũng kéo nhu cầu trú ẩn lên cao.

Giá vàng thế giới liên tục tăng cao vài phiên qua. Đồ thị: Kitco

Chính phủ Mỹ công bố số việc làm đăng tuyển trong tháng 7 giảm mạnh hơn dự báo, xuống thấp nhất 10 tháng. Theo đó, tỷ lệ số vị trí tuyển dụng trên số người thất nghiệp chỉ còn 0,99 - thấp hơn 1,05 trong tháng 6 và cũng là lần đầu tiên xuống dưới mốc 1 kể từ tháng 4/2021.

Giá vàng vốn có xu hướng tăng trong vài ngày qua. Sau báo cáo này, Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại FOREX.com kỳ vọng mục tiêu tiếp theo có thể là mốc 3.600 USD.

Báo cáo trên càng củng cố xác suất Fed giảm lãi 25 điểm cơ bản trong phiên họp giữa tháng 9. Tỷ lệ hiện lên tới 98%, theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME.

Nhà đầu tư hiện chờ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, công bố ngày 4/9 và báo cáo việc làm, công bố ngày 5/9.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller lặp lại lời kêu gọi giảm lãi suất tháng này. Ông khẳng định tốc độ giảm lãi sau cuộc họp tháng 9 sẽ phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế.

Thống đốc Fed Lisa Cook tuần này cũng tiếp tục phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi nhiệm bà. "Lo ngại về tính độc lập của Fed đang làm xói mòn niềm tin vào các tài sản của Mỹ, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng", các nhà phân tích tại Heraeus Metals cho biết.

Peter Grant - chiến lược gia kim loại tại Zaner Metals cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng. Trong ngắn đến trung hạn, giá có thể lên 3.600-3.800 USD. "Biểu đồ kỹ thuật cho thấy vàng có thể chạm 4.000 USD cuối quý I năm sau", ông nói.

