Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao

Lạm phát Mỹ nhích lên và bất ổn tại Fed khiến giá vàng tăng gần 30 USD trong phiên cuối tuần.

Chốt phiên giao dịch 29/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 30 USD lên 3.446 USD một ounce. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 17/7. Tổng cộng cả tháng, giá vàng tăng 4,7% - mạnh nhất kể từ tháng 4.

Giá vàng thế giới tăng cao trong phiên 29/8. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi lên khi đôla Mỹ yếu đi. Dollar Index tháng này đã giảm 2,2%. Đồng đôla mất giá giúp vàng bớt đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, số liệu mới nhất cho thấy tiêu dùng của Mỹ vẫn vững chắc trong tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát nhích nhẹ khi thuế nhập khẩu khiến một số mặt hàng tăng giá. Chỉ số Giá Chi tiêu Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - tăng 0,2% trong tháng 7 so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng là 2,6%, khớp với dự báo.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng Fed giảm lãi suất 1-2 lần năm nay. Việc này sẽ có lợi cho giá hàng hóa, bao gồm cả vàng và bạc", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định.

Nhà đầu tư hiện dự báo Fed giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong phiên họp tháng 9. Xác suất hành động hiện lên gần 89%, tăng so với 85% trước khi báo cáo PCE được công bố. Giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Ngày 29/8, một tòa án tại Mỹ cũng cân nhắc việc chặn tạm thời lệnh sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cook đã nộp đơn kiện ông Trump, nói rằng Tổng thống không có lý do chính đáng bãi nhiệm bà.

"Giá vàng cũng đang hưởng lợi từ sự bất ổn tại Fed. Các quỹ ETF vàng đã mua vào gần 15 tấn trong 2 ngày qua", Commerzbank nhận xét.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên cuối tuần. Bạc tăng 1,7% lên 39,7 USD một ounce. Bạch kim tăng 0,3%, còn palladium gần như đứng yên.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)