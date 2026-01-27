Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng có thời điểm vượt 5.100 USD một ounce phiên đầu tuần, do nhu cầu trú ẩn trong căng thẳng chính trị toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch 26/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 26 USD lên 5.009 USD một ounce. Trước đó, giá có thời điểm tăng hơn 100 USD, lên kỷ lục 5.110 USD một ounce. Sang phiên sáng 27/1, kim loại quý hiện giao dịch quanh 5.046 USD.

"Vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi bất ổn kinh tế và địa chính trị. Các ngân hàng trung ương tăng mua để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ. Lực mua của các quỹ ETF vàng cũng hồi phục đầu năm nay", Ryan McIntyre - Giám đốc quỹ đầu tư Sprott nhận định.

Giá vàng thế giới có thời điểm vượt 5.100 USD trong phiên 26/1. Đồ thị: Kitco

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa Canada nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ngày 26/1, ông tiếp tục cho biết sẽ nâng thuế với nhiều hàng hóa Hàn Quốc lên 25%, do nước này chưa thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Adrian Ash - Giám đốc Nghiên cứu tại sàn vàng trực tuyến BullionVault cho rằng với các kim loại quý, lực đẩy chính năm nay là ông Trump. "Nhà đầu tư cá nhân trên khắp châu Âu và châu Á đang đổ xô tích trữ vàng và bạc", ông nói.

Tuần này, nhà đầu tư theo dõi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất.

Năm ngoái, giá vàng tăng 64%. Mức đi lên từ đầu năm đến nay là 18%. Giá kim loại quý liên tiếp vượt các mốc mới trong vài ngày qua.

Giới phân tích cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng thêm. Societe Generale kỳ vọng giá chạm 6.000 USD cuối năm nay. Trong khi đó, Morgan Stanley dự báo giá lên 5.700 USD.

Giá bạc giao ngay cũng lập đỉnh mới tại 117.69 USD một ounce. Bạc vượt mốc 100 USD cuối tuần trước, chủ yếu nhờ nhu cầu của nhà đầu tư và sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường vật chất.

"Lực mua rất mạnh. Giá tại Trung Quốc hiện cao hơn đáng kể so với giá ở London, cho thấy khả năng bạc tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Dù vậy, giá cao sẽ hạn chế nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp", Giovanni Staunovo - nhà phân tích tại UBS nhận định.

Giá bạch kim cũng tăng 1,8% lên kỷ lục 2.918 USD một ounce. Palladium lên cao nhất 4 năm, tại 2.127 USD.

