Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Đà giảm của kim loại quý kéo dài sang phiên thứ 3 liên tiếp, khiến giá vàng xuống dưới 4.800 USD.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD xuống 4.772 USD một ounce. Đây là phiên thứ 3 thị trường đi xuống, ngay sau khi giá lập đỉnh tại 5.594 USD tuần trước. Tổng cộng, mức giảm đợt này đã lên tới hơn 800 USD một ounce.

Diễn biến trên thị trường bạc giao ngay cũng tương tự. Mỗi ounce sáng nay mất thêm gần 2 USD, hiện còn 83 USD một ounce. Trong 3 phiên qua, giá bạc giảm khoảng 40 USD.

Giá vàng thế giới xuống dưới 4.800 USD sáng 2/2. Đồ thị: Kitco

Giới phân tích cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến các kim loại quý bị bán tháo. Đó là đôla Mỹ ổn định trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang, hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá lập đỉnh và các rủi ro địa chính trị lắng xuống.

Dù vậy, nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan vào khả năng giá vàng đảo chiều tuần này. Trong 340 nhà đầu tư tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, khoảng 73% (tức gần 250 người) cho rằng thị trường kim loại quý sẽ đi lên. 16% nhà đầu tư dự đoán vàng tiếp tục lao dốc, trong khi 11% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Trong khi đó, chỉ 39% trong số 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát tin vào kịch bản vàng có thể lấy lại mốc 5.000 USD. 39% nhận định nhịp điều chỉnh sẽ kéo dài, còn 22% đưa ra quan điểm trung lập.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ nhận nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, có khả năng tác động đến giá kim loại quý. Đó là chỉ số sản xuất tháng 1, báo cáo việc làm tháng 12 và kết quả khảo sát niềm tin tiêu dùng của Mỹ. Ngân hàng Trung ương Anh, châu Âu và Australia cũng sẽ công bố quyết định lãi suất trong các phiên họp chính sách trong tuần.

Hà Thu (theo Kitco)