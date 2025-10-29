Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt và khả năng Fed giảm lãi suất là yếu tố giúp giá vàng đi xuống.

Đóng cửa phiên giao dịch 28/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 29,5 USD xuống 3.951 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm xuống sát 3.900 USD - thấp nhất 3 tuần. Sáng 29/10, giá hiện nhích nhẹ lên 3.960 USD.

Thị trường đi xuống do kỳ vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có tiến triển. Nhà đầu tư cũng đang tập trung vào quyết định lãi suất tuần này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng thế giới liên tiếp đi xuống gần đây. Đồ thị: Kitco

Vàng là công cụ phòng trừ truyền thống trong thời kỳ bất ổn kinh tế - chính trị. Công cụ này cũng không trả lãi, nên thường có diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp. Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 51%, chủ yếu do căng thẳng thương mại và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất.

"Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đã thực sự hạ nhiệt, với khả năng đạt thỏa thuận thương mại tuần này, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Việc này khiến nhu cầu trú ẩn đi xuống", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals nhận định.

Cuối tuần trước, quan chức kinh tế hàng đầu hai nước đã hoàn tất khung thỏa thuận tiềm năng, để hai lãnh đạo xem xét trong cuộc gặp ngày 30/10. Kỳ vọng vào sự kiện này cũng giúp các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 6.890 điểm. DJIA tăng 0,3%, đóng cửa tại 47.706 điểm. Nasdaq Composite thêm 0,8%, chốt phiên ở 23.827 điểm.

Dù vậy, các nhà phân tích vẫn chia rẽ về triển vọng của vàng. Hiệp hội Thị trường Vàng London kỳ vọng giá trong 12 tháng tới là 4.980 USD. Trong khi đó, Citi và Capital Economics đều hạ dự báo. "Thị trường đã ghi nhận lực mua quá đà, dẫn đến việc điều chỉnh tuần này", Bank of America giải thích. Ngân hàng này cho rằng giá sẽ xuống 3.800 USD trong quý cuối năm nay.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)