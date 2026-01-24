Giá vàng thế giới tiến gần 5.000 USD, giá bạc vượt 100 USD

Nhu cầu trú ẩn tiếp tục kéo giá các kim loại quý như vàng và bạc lên mức kỷ lục mới trong phiên 23/1.

Chốt phiên giao dịch 23/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 46 USD lên 4.983 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm chạm kỷ lục 4.988 USD.

"Vai trò công cụ trú ẩn và đa dạng hóa của vàng trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị khiến kim loại quý này trở nên thiết yếu với danh mục đầu tư. Đây không chỉ là diễn biến mang tính nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy tình hình đang thay đổi một cách căn bản", Tai Wong - nhà đầu tư kim loại quý độc lập tại Mỹ cho biết trên CNBC.

Giá vàng thế giới tiến gần tới mốc 5.000 USD một ounce. Đồ thị: Kitco

Từ đầu năm, căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu quanh vấn đề đảo Greenland, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và bất ổn về thuế nhập khẩu đã khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng vọt. Lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu giảm phụ thuộc vào đôla Mỹ cũng củng cố đà tăng của vàng.

Tuần tới, Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách. Dù vậy, thị trường vẫn kỳ vọng cơ quan này giảm lãi 2 lần trong nửa cuối năm nay. Giá vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trong khi đó, giá bạc thế giới giao ngay cũng lần đầu vượt mốc 100 USD trong phiên 23/1. Chốt phiên, giá lên 103 USD một ounce.

"Giá bạc sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố tương tự đang hỗ trợ nhu cầu vàng. Nỗi lo thuế nhập khẩu và nguồn cung thấp trên thị trường London sẽ càng kéo giá lên cao", Philip Newman - Giám đốc Metals Focus nhận định. Năm ngoái, kim loại này đã tăng hơn 200%.

Ngoài vàng và bạc, bạch kim cũng lập kỷ lục mới trong phiên 23/1, chạm 2.749 USD một ounce. Palladium tăng 4,3% lên 2.002 USD.

HSBC nhận định bạch kim đang hấp dẫn nhà đầu tư, do là lựa chọn thay thế giá rẻ hơn cho vàng. Nguồn cung bạch kim được dự báo thiếu hụt 1,2 triệu ounce năm nay.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)