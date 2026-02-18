Giá vàng thế giới thấp nhất nửa tháng

Giá vàng thế giới rạng sáng nay có lúc mất 140 USD, bởi đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tiến triển tích cực làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay giảm 2,2%, xuống 4.877 USD một ounce khi đóng cửa phiên ngày 17/2 (theo giờ Mỹ). Kim loại quý có lúc về sát 4.850 USD, mức thấp nhất trong nửa tháng trở lại đây.

Giá bạc lao dốc nhanh hơn khi mất đến 4,1%, còn 73 USD một ounce. Kim loại này có thời điểm giao dịch quanh 71 USD, vùng giá thấp nhất từ đầu năm.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường kim loại quý thế giới đi xuống. Nhịp điều chỉnh này do tín hiệu khởi sắc từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cộng thêm đồng USD mạnh lên.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo trên truyền hình nhà nước rằng cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Thụy Sĩ "mang tính xây dựng hơn" so với vòng đối thoại hồi đầu tháng. Mỗi bên sẽ tiếp tục xây dựng dự thảo thỏa thuận để trao đổi cho vòng đàm phán tiếp theo.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nói rằng nếu Mỹ có thể tránh tấn công Iran, lo ngại trên thị trường hạ nhiệt và điều này sẽ khiến vàng giảm giá. Theo chuyên gia, thị trường giá lên cần được hỗ trợ liên tục bởi các yếu tố cơ bản mới. Tuy nhiên, vàng gần đây thiếu vắng những thông tin đủ tích cực để đẩy giá vượt xa ngưỡng cản tâm lý 5.000 USD.

Đồng quan điểm, ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích tại ActivTrades cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn tạm thời chững lại khi thị trường chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

"Các nhà giao dịch hiện chờ đợi và quan sát", ông nói, đồng thời bổ sung giới đầu tư cũng đang theo dõi sát biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố hôm nay để tìm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị bất ổn, ông dự đoán giá vàng năm nay sẽ trên 5.000 USD một ounce và có dư địa mở rộng đà tăng lên 6.000 USD.

Ở trong nước, thị trường đang đóng cửa nghỉ Tết. Giá vàng miếng đứng yên ở mức 178-181 triệu đồng một lượng.

Phương Đông