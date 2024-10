Giá vàng thế giới tăng vọt sau khi Iran tấn công Israel

Mỗi ounce vàng tăng 30 USD do nhu cầu trú ẩn lên cao khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1/10.

Chốt phiên giao dịch 1/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 30 USD lên 2.664 USD một ounce. Diễn biến này chấm dứt 2 phiên giảm mạnh liên tiếp của kim loại quý.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên 1/10. Đồ thị: Kitco

Tại thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng tại 82 - 84 triệu đồng một lượng, tương đương giá đầu ngày hôm qua. Mỗi lượng vàng nhẫn tại SJC hiện có giá 81,4 - 82,9 triệu.

Iran hôm 1/10 tập kích tên lửa vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah và Hamas. Israel nói rằng đây là các tên lửa đạn đạo. Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran đã phóng ra hơn 180 tên lửa đạn đạo, trong khi Lầu Năm Góc nói Tehran đã khai hỏa gần 200 quả đạn.

"Nếu Israel thương vong nghiêm trọng, chúng ta có thể chứng kiến chiến sự trên toàn Trung Đông. Đây là điều mà các nhà đầu tư đang lo ngại, khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn tăng cao", Jim Wyckoff - nhà phân tích tại Kitco Metals nhận định. Vàng là công cụ được ưa chuộng trong thời kỳ bất ổn kinh tế - chính trị.

Tai Wong - nhà đầu tư kim loại quý độc lập tại New York cũng cho rằng diễn biến thị trường hôm qua là do nhu cầu tìm tài sản an toàn. Một nguyên nhân khác kéo giá vàng lên là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, khiến công cụ không trả lãi như vàng trở nên hấp dẫn.

Tuần này, thị trường tài chính sẽ theo sát số liệu việc làm của Mỹ và các tuyên bố của quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), để có thêm manh mối về lập trường chính sách của cơ quan này. Phiên 30/9, giá vàng thế giới ghi nhận ngày tệ nhất trong 4 tuần, giảm hơn 20 USD sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố nhiều khả năng chỉ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong lần họp tới.

Dù vậy, Ricardo Evangelista - nhà phân tích tại ActivTrades cho rằng các động lực giúp vàng tăng giá gần đây vẫn còn. Đó là kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn do bất ổn chính trị.

Giá hai loại dầu thô chủ chốt của thế giới hôm qua cùng tăng hơn 2% do căng thẳng tại Trung Đông. Chốt phiên 1/10, dầu Brent tăng 2,6% lên 73,5 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI thêm 2,4% lên 69,8 USD. Sáng nay, giá tiếp tục đi lên, với mức tăng hiện lần lượt là 1,3% và 1,5%.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)