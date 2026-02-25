Nhu cầu mua trú ẩn khiến giá tăng gần 40 USD, sau khi mất hơn 80 USD một ounce phiên hôm qua.

Trong phiên châu Á sáng 25/2, giá vàng thế giới giao ngay hiện quanh 5.180 USD một ounce, phục hồi sau khi mất giá phiên trước đó. Nguyên nhân là nhà đầu tư tăng mua vàng trú ẩn do bất ổn quanh chính sách thương mại của Mỹ. Giá bạc hiện cũng tăng gần 3% lên 89,4 USD một ounce.

"Sự trở lại của thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cùng bất ổn ngày càng tăng quanh chính sách thuế tại Mỹ khiến vàng và bạc duy trì được sức hấp dẫn", Kyle Rodda - nhà phân tích cấp cao tại Capital.com nhận định.

Wang Tao - nhà phân tích kỹ thuật tại Reuters cho rằng giá vàng có thể ổn định quanh mốc 5.140 USD và trở lại mốc kháng cự 5.244 USD.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên sáng 25/2. Đồ thị: Kitco

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch 24/2, giao ngay giảm 85 USD xuống 5.142 USD một ounce. Đầu phiên, giá từng lên cao nhất 3 tuần, tại 5.250 USD.

"Nhu cầu mua trú ẩn vẫn mạnh. Căng thẳng Mỹ - Iran và bất ổn thuế nhập khẩu đang hạn chế việc bán vàng. Tuy nhiên, khi giá ở mức cao, việc điều chỉnh là khó tránh. Để bứt phá lên các kỷ lục mới, vàng cần lực đẩy địa chính trị mới", Wyckoff nhận định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết Mỹ có thể sắp bước vào thời kỳ tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, do các công ty áp dụng AI để cắt giảm nhân sự. Tình hình này khó bù đắp chỉ bằng việc giảm lãi suất.

Ngoài vàng, giá bạc cũng giảm 1,2% về 87,2 USD một ounce. Trước đó, kim loại này chạm đỉnh hai tuần. Ngược lại, giá bạch kim và palladium tăng 1-2%, lên lần lượt 2.175 USD và 1.785 USD một ounce.

Hà Thu (theo Reuters)