Lực mua bắt đáy giúp mỗi ounce vàng tăng hơn 130 USD, chấm dứt 3 phiên giảm liên tiếp trước đó.

Chốt phiên giao dịch 2/2, giá vàng thế giới giao ngay giảm 230 USD xuống 4.658 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm xuống 4.404 USD. Tuy nhiên, mở cửa phiên 3/2, giá tăng trở lại, chấm dứt 3 phiên giảm liên tiếp. Hiện mỗi ounce có giá 4.802 USD.

Diễn biến giá bạc cũng tương tự. Sau khi giảm 6 USD phiên 2/2, giá hiện lên 83 USD một ounce.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi mở cửa phiên 3/2. Đồ thị: Kitco

Trên FX Street, giới phân tích cho rằng thị trường tăng trở lại nhờ lực mua bắt đáy khi giá xuống thấp. Trước đó, các kim loại quý bị bán tháo ngay sau khi giá lập đỉnh phiên 29/1. Tổng cộng, mức giảm trong 3 ngày qua của vàng đã lên tới hơn 900 USD một ounce. Giá bạc cũng mất 40 USD.

Có nhiều nguyên nhân khiến các kim loại quý bị bán tháo. Đó là đôla Mỹ ổn định trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá lập đỉnh và các rủi ro địa chính trị lắng xuống.

Dù vậy, xu hướng tăng của vàng vẫn còn. Các yếu tố vĩ mô nền tảng vẫn hỗ trợ giá kim loại quý này. Rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế sẽ tiếp tục làm bệ đỡ cho nhu cầu trú ẩn. Ngoài ra, nhu cầu của các tổ chức và quỹ đầu tư mạnh vẫn là lực đỡ chủ chốt.

Ngày 2/2, ngân hàng Deutsche Bank cho biết vẫn giữ nguyên dự báo giá vàng lên 6.000 USD một ounce năm nay. JPMorgan - nhà băng lớn nhất Mỹ - cho rằng con số này là 6.300 USD cuối năm 2026.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ nhận nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, có khả năng tác động đến giá kim loại quý. Đó là báo cáo việc làm tháng 12 và kết quả khảo sát niềm tin tiêu dùng của Mỹ. Ngân hàng Trung ương Anh, châu Âu và Australia cũng sẽ công bố quyết định lãi suất trong các phiên họp chính sách trong tuần.

Hà Thu (theo Reuters, FX Street)