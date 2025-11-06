Giá vàng thế giới tăng trở lại

Mỗi ounce vàng quay đầu tăng gần 50 USD, do nhà đầu tư rời bỏ tài sản rủi ro để tìm đến công cụ trú ẩn.

Chốt phiên giao dịch 5/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 47 USD lên 3.978 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm tiến sát 3.990 USD, trong khi trước đó giảm tới gần 70 USD.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng trong phiên giao dịch 5/11. Đồ thị: Kitco

Thị trường tăng trở lại do nhà đầu tư bỏ tài sản rủi ro, bất chấp số liệu việc làm khu vực tư nhân Mỹ cao hơn dự kiến. "Giá vàng và bạc nhích lên, dù báo cáo việc làm của công ty ADP mạnh hơn kỳ vọng. Đây là chỉ số đáng tin cậy nhất về việc làm, trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Việc này cũng giúp nhà đầu tư yên tâm phần nào sau khi giá đã giảm mạnh phiên trước đó", Tai Wong - nhà phân tích kim loại quý độc lập cho biết.

Theo báo cáo ADP công bố ngày 5/11, Mỹ tạo thêm 42.000 việc làm mới trong lĩnh vực tư nhân tháng trước. Báo cáo việc làm lạc quan thường làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Trong khi đó, nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi lập đỉnh mới, do lo ngại thị trường quá nóng. "Nhu cầu trú ẩn đã xuất hiện trở lại vào giữa tuần, khi thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn biến động do lo ngại cổ phiếu Mỹ đang bị định giá quá cao và nhóm cổ phiếu AI hình thành bong bóng", Jim Wyckoff - nhà phân tích tại Kitco Metals nhận định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư hiện chỉ dự báo khả năng Fed giảm lãi suất tháng tới là 63%, giảm so với hơn 90% tuần trước. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ biến động kinh tế.

Ngoài vàng, giá các kim loại quý khác cũng tăng 2,2% lên 48 USD một ounce. Bạch kim và palladium đi lên 1,7-2,4%, lên lần lượt 1.561 USD và 1.424 USD.

Hà Thu (theo Reuters)