Giá vàng thế giới tăng trở lại

Sau 2 phiên giảm liên tiếp, giá vàng thế giới đảo chiều tăng gần 30 USD một ounce, do căng thẳng địa chính trị mới giữa các nước.

Chốt phiên giao dịch 23/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 28 USD lên 4.125 USD một ounce. Sang phiên sáng 24/10, thị trường tiếp tục nhích lên, hiện chạm 4.126 USD.

Giá kim loại quý đảo chiều tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp, do căng thẳng địa chính trị và nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo lạm phát Mỹ có thể công bố tuần này.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp. Đồ thị: Kitco

"Tất cả yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng năm nay vẫn còn đó. Lực mua bắt đáy và nhu cầu phòng trừ rủi ro trong căng thẳng địa chính trị đã kéo giá lên", Peter Grant - Phó giám đốc Zaner Metals nhận định.

Năm nay, giá vàng đã tăng 57%, có thời điểm chạm đỉnh 4.381 USD tuần này. Giá tăng nhờ căng thẳng chính trị, bất ổn kinh tế, kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất và lực mua của các ngân hàng trung ương.

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trừng phạt hai hãng dầu lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil. Đây là lần đầu tiên ông trừng phạt Nga trong nhiệm kỳ hai. Chính quyền Trump cũng đang cân nhắc siết xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc, để đáp trả việc nước này hạn chế bán ra đất hiếm.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào báo cáo lạm phát Mỹ tháng 9, có thể được công bố hôm nay. Đây sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất cho Fed trước thềm cuộc họp chính sách tuần tới. Lạm phát lõi của Mỹ được dự báo vẫn quanh 3,1% trong tháng 9.

Nhà đầu tư kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) tháng này và thêm lần nữa vào tháng 12. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp. Ngân hàng JP Morgan dự báo giá trung bình có thể đạt 5.055 USD một ounce trong quý IV/2026.

Ngoài vàng, giá các kim loại quý khác cũng tăng phiên 23/10. Bạc, bạch kim và palladium tăng 0,4-1%, hiện có giá lần lượt 49 USD, 1.629 USD và 1.453 USD.

Hà Thu (theo Reuters)