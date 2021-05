Giá vàng thế giới tăng mạnh, chứng khoán Mỹ lên điểm

Đồng USD thấp kéo vàng tăng hàng chục USD một ounce, còn niềm tin vào sự phục hồi kinh tế giúp chứng khoán Mỹ lên điểm.

Chốt phiên giao dịch 3/5, giá vàng giao ngay thế giới tăng gần 24 USD lên 1.793 USD. Đôla Mỹ yếu đi và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm đã hỗ trợ cho giá vàng. Trong phiên, có lúc giá chạm mức 1.797,75USD một ounce - cao nhất tính từ ngày 22/4.

Giám đốc bộ phận kinh doanh kim loại tại quỹ High Ridge Futures, ông David Meger, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng trong phiên gần nhất: "Sự kết hợp của lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ không tăng cao, đồng USD chịu áp lực, chính sách hỗ trợ tài khóa và tiền tệ được tung ra thị trường đã kéo giá vàng và bạc tăng cao".

Giá vàng thế giới tăng mạnh phiên 3/5 hôm qua.

Dollar Index giảm 0,3%, khiến vàng rẻ hơn. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm đồng thời giảm, khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, loại tài sản vốn không mang lại lợi suất, giảm đi.

Ngoài ra, thông tin kinh tế Mỹ mới công bố cũng hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Sản xuất của nước này trong tháng 4 tăng chậm lại. Nhà đầu tư trên các thị trường hàng hóa và tài chính của Mỹ hiện chờ đợi thông tin về thị trường lao động Mỹ được công bố ngày thứ Sáu.

Số liệu kinh tế tích cực cũng có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn bởi nó đồng nghĩa lạm phát sẽ tăng cao hơn, theo phân tích của chuyên gia tại quỹ U.S. Global Investors, ông Michael Matousek. Cũng theo ông Michael Matousek, nếu giá vàng vượt được ngưỡng kháng cự 1.800USD một ounce, giá vàng sẽ có thể sớm chạm ngưỡng 2.000 USD một ounce.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5/2021. Các cổ phiếu của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng nhiều từ quá trình mở cửa lại nền kinh tế đã đi lên.

Chốt phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 238,38 điểm tương đương 0,7% lên 34.113,23 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 4.192,66 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,5% xuống 13.895,12 điểm. Cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ lớn tại Mỹ giảm sau khi tăng mạnh trong tháng 4/2021.

Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ đặt cược nhiều vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hưởng lợi từ việc các biện pháp phong tỏa thời đại dịch Covid-19 được gỡ bỏ. Đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo các biện pháp hạn chế đi lai sẽ được gỡ bỏ tại New York, New Jersey và Connecticut, cùng lúc đó dịch vụ tàu điện ngầm hoạt động 24 giờ/ngày sẽ được nối lại tại thành phố New York.

Dù giảm điểm trong phiên cuối cùng của tháng 4/2021, chỉ số S&P 500 vẫn có 3 tháng tăng liên tiếp. Trong 3 tháng này, chỉ số tăng 5%. Nguyên nhân chính là nhà đầu tư lạc quan kỳ vọng vào sự phục hồi của kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp. Từ đầu năm, S&P 500 tăng hơn 11%.

Diệu Thanh (theo CNBC)