Giá vàng tăng 70 USD phiên đầu tuần, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 12.

Chốt phiên giao dịch 24/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 70 USD lên 4.134 USD một ounce. Sang phiên sáng 25/11, giá tiếp tục đi lên, có lúc chạm 4.143 USD.

Thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tháng tới. Họ đang theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ để tìm thêm bằng chứng về chính sách tiền tệ của Fed. "Thị trường đang ngày càng tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất tháng 12", Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 24/11. Đồ thị: Kitco

Chủ tịch Fed New York John Williams cuối tuần trước cho biết lãi suất tại Mỹ có thể giảm "trong ngắn hạn" mà không đe dọa mục tiêu lạm phát của Fed. Việc giảm lãi sẽ giúp chặn lại đà suy yếu của thị trường lao động.

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện đặt cược khả năng giảm lãi tháng tới là 79%. Vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị.

"Chúng tôi đang đợi thêm các dữ liệu. Kỳ vọng hiện tại là chúng sẽ yếu đi. Lạm phát có thể không tăng tốc. Tất cả các yếu tố đó đều có lợi cho vàng", Melek giải thích. Nhà đầu tư tuần này chờ công bố các số liệu từng bị trì hoãn vì chính phủ Mỹ đóng cửa, như doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và hoạt động sản xuất.

Mỹ và Ukraine tuần này tiếp tục thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến sự Nga -Ukraine. Trước đó, hai bên đồng ý sửa đổi bản đề xuất của Mỹ được nhiều người nhận định có lợi cho Nga hơn.

"Khi các chính sách tiền tệ của Fed và biến động địa chính trị vẫn đang được quan tâm, vàng có thể hưởng lợi. Nhưng chúng tôi cho rằng giá sẽ chỉ dao động trong vùng 4.000 - 4.100 USD mà thôi", Rhona O'Connell - nhà phân tích tại StoneX cho biết.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên đầu tuần. Bạc tăng 1,7% lên 50,8 USD một ounce. Bạch kim tăng 2,3% lên 1.545 USD. Palladium tăng 1,7%, chốt phiên ở 1.398 USD.

Hà Thu (theo Reuters)