Giá kim loại quý tăng hơn 100 USD một phiên, lên cao nhất 2 tuần do các số liệu kém lạc quan về kinh tế Mỹ.

Chốt phiên giao dịch 10/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 115 USD lên 4.114 USD một ounce. Sáng 11/11, giá tiếp tục nhích lên 4.116 USD.

Thị trường khởi sắc nhờ các số liệu kinh tế Mỹ mới nhất củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp tháng tới. "Một số dữ liệu kém lạc quan tuần trước khiến thị trường nghiêng về khả năng Fed nới lỏng. Chúng ta có thể trông chờ một đợt giảm lãi nữa cuối năm nay", Peter Grant -Phó giám đốc Zaner Metals nhận định.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 10/11. Đồ thị: Kitco

Báo cáo của Revelio Labs cho thấy tháng 10, Mỹ mất thêm việc làm trong lĩnh vực bán lẻ và khu vực công. Niềm tin tiêu dùng đầu tháng 11 cũng lao dốc, khi các hộ gia đình lo ngại về hệ quả kinh tế từ việc chính phủ đóng cửa.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME Group, thị trường hiện đặt cược xác suất Fed giảm lãi tháng 12 là 64%. Khả năng điều chỉnh trong cuộc họp tháng 1 là 77%. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn kinh tế.

Grant dự báo kim loại quý dao động 4.200-4.300 USD cuối năm nay. Mốc 5.000 USD cũng là khả thi trong quý đầu năm sau.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ hôm 9/11 thúc đẩy một giải pháp nhằm mở cửa lại chính phủ sau 40 ngày. Việc này sẽ khôi phục dòng chảy dữ liệu và hồi sinh kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 12. Nhưng quan trọng hơn, theo Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nó sẽ kéo sự tập trung của thị trường về triển vọng tài khóa Mỹ.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc đắt thêm 4,5% lên 50,4 USD một ounce. Bạch kim tăng 2,4% lên 1.582 USD. Palladium chốt phiên tại 1.422 USD, tương đương điều chỉnh hơn 3%.

Hà Thu (theo Reuters)