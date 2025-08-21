Giá vàng thế giới tăng mạnh

Đôla Mỹ yếu đi và biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed giúp vàng tăng hơn 30 USD trong phiên 20/8.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 33 USD một ounce lên 3.346 USD. Đầu phiên, giá kim loại quý từng xuống thấp nhất kể từ ngày 1/8.

Thị trường khởi sắc khi đồng đôla mất giá, khiến vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác. Dollar Index giảm 0,13% về 98,2 điểm.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh trong phiên 20/8. Đồ thị: Kitco

Biên bản cuộc họp tháng 7 vừa công bố của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng cho thấy chỉ hai thành viên hội đồng thống đốc là Michelle Bowman và Christopher Waller ủng hộ giảm lãi suất. Tháng trước, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 4,25-4,5%.

Nhà đầu tư hiện chờ hội nghị thường niên của cơ quan này tại Jackson Hole, Wyoming, tổ chức ngày 21-23/8. Năm ngoái, Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu ám chỉ giảm lãi suất tại diễn đàn này.

"Nếu Powell thể hiện quan điểm nới lỏng, giá vàng càng được hỗ trợ, vì không trả lãi. Kim loại quý sẽ phải vượt mốc 3.350 USD để quay về mốc 3.400 USD một ounce", Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường tại RJO Futures nhận định.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME, nhà đầu tư hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 là 83%. Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng giá có thể lên 4.000 USD giữa năm sau, nhờ nhu cầu mạnh của các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và khả năng Mỹ suy thoái trong vòng 12 tháng tới là 30%.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc tăng 1,1% lên 37,8 USD một ounce. Bạch kim thêm 2,1%, đóng cửa tại 1.333 USD. Palladium ổn định quanh 1.115 USD.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số DJIA chốt phiên 20/8 gần như không đổi. Trong khi đó, cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều đi xuống, với mức giảm lần lượt 0,24% và 0,67%.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)