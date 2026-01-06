Giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục

Việc Mỹ tập kích Venezuela tiếp tục làm tăng nhu cầu mua vàng trú ẩn, đồng thời kéo nhóm cổ phiếu năng lượng tại Mỹ lên cao.

Đóng cửa phiên giao dịch 5/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 117 USD lên 4.448 USD một ounce. Đây cũng là mức cao nhất kể từ phiên 29/12.

"Tình hình tại Venezuela rõ ràng đã kích hoạt nhu cầu trú ẩn. Nhưng ngoài ra còn có các lo ngại khác về địa chính trị, nguồn cung năng lượng và chính sách tiền tệ", Alexander Zumpfe - chuyên viên giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals Germany nhận định.

Giá vàng thế giới tăng hơn 100 USD trong phiên 5/1. Đồ thị: Kitco

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tiếp tục tấn công, nếu Caracas ngăn cản nỗ lực của Mỹ nhằm mở cửa thị trường dầu và chặn đứng buôn bán ma túy. Ông cũng tiết lộ sẽ có động thái với Colombia và Mexico về hoạt động buôn bán ma túy.

"Giá vàng có thể lên mức cao mới, nếu căng thẳng chính trị lan rộng, hoặc các số liệu kinh tế Mỹ sắp tới củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nới lỏng mạnh hơn dự báo", Zumpfe nhận định. Vàng là công cụ tích trữ giá trị truyền thống, có diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Tình hình tại Venezuela cũng kéo chứng khoán Mỹ lên cao. Chỉ số DJIA tăng gần 600 điểm lên kỷ lục 48.977 điểm. S&P 500 thêm 0,64% lên 6.902 điểm. Nasdaq Composite đóng cửa tại 23.395 điểm, tương đương tăng 0,7%.

Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà tăng, do nhà đầu tư kỳ vọng các doanh nghiệp này hưởng lợi từ việc tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela. Chevron tăng 5,1%, được coi là bên hưởng lợi lớn nhất vì đang hiện diện tại Venezuela. Exxon Mobil tăng 2,2%. Cổ phiếu các hãng dịch vụ dầu khí như Halliburton và SLB lên lần lượt 7,8% và gần 9%.

Cuối tuần này, thị trường sẽ nhận báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed giảm lãi suất 2 lần năm nay.

Các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên đầu tuần. Giá bạc đắt thêm 5,2% lên 76,3 USD một ounce. Bạch kim tăng 5,9% lên 2.269 USD. Palladium lên 3,4%, đóng cửa tại 1.694 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)