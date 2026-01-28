Giá vàng thế giới tăng gần 170 USD một phiên

Bất ổn kinh tế - địa chính trị khiến giá vàng thế giới tăng hơn 3% lên kỷ lục 5.179 USD một ounce.

Đóng cửa phiên giao dịch 27/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 169 USD lên 5.179 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 5.181 USD. Chỉ trong hai ngày, vàng đã tăng thêm khoảng 200 USD.

Từ đầu năm, kim loại quý đắt thêm gần 20%, sau khi đã tăng hơn 60% năm ngoái. Các lực đẩy chủ yếu là căng thẳng kinh tế - địa chính trị, kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất và lực mua của các ngân hàng trung ương để giảm phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ.

Giá vàng thế giới tăng vọt cuối phiên 27/1. Đồ thị: Kitco

"Thông thường đà tăng sẽ chỉ chấm dứt khi các động lực khiến mọi người tìm đến vàng biến mất. Nhưng tình hình lúc này không như vậy", Michael Widmer -chiến lược gia hàng hóa tại Bank of America nhận định. Hai ngân hàng Deutsche Bank và Societe Generale hiện dự báo giá vàng chạm 6.000 USD một ounce cuối năm nay.

Lo ngại tăng cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/1 thông báo kế hoạch tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Hàn Quốc. Rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa một phần cũng đang lớn dần khi hạn chót 30/1 đang tới.

Tuần này, nhà đầu tư cũng quan tâm đến cuộc họp chính sách 2 ngày của Cục Dự trữ liên bang (Fed). Lãi suất được kỳ vọng giữ nguyên.

Giá bạc cũng đi lên gần 8% lên 111,8 USD một ounce. Từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng hơn 57%.

"Biến động phía trước sẽ còn nhiều. Giá bạc sẽ có các đợt điều chỉnh mạnh", Widmer nhận định. Ông kỳ vọng giá lên 170 USD, nhờ các yếu tố nền tảng mạnh và các quỹ ETF bạc nhận dòng vốn đầu tư lớn. Citi cũng vừa cập nhật dự báo giá bạc ngắn hạn lên 150 USD một ounce.

Ngược lại với vàng và bạc, giá bạch kim và palladium lại giảm. Bạch kim mất 5,1%, còn 2.616 USD một ounce. Palladium giảm 3,2% về 1.919 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)