Giá vàng thế giới quay đầu tăng trở lại

Sau phiên bán tháo cuối tuần trước, giá vàng thế giới tuần này đảo chiều khi tăng hơn 100 USD.

Chốt phiên giao dịch 20/10, giá vàng thế giới tăng 104 USD lên 4.355 USD một ounce. Phiên cuối tuần trước, giá từng xuống dưới 4.200 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xoa dịu lo ngại về căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tuần tới và nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng như chính phủ Mỹ đóng cửa. Jeffrey Christian - Giám đốc CPM Group nhận định lo ngại kinh tế - chính trị đã kéo giá lên sau phiên bán tháo tuần trước.

"Chúng tôi dự báo giá vẫn sẽ tăng trong vài tuần và vài tháng tới. Không có gì ngạc nhiên nếu giá sớm chạm 4.500 USD", ông nói.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên 20/10. Đồ thị: Kitco

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 20 ngày. Tuần trước, các thượng nghị sĩ lần thứ 10 thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc. Việc này khiến các dữ liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ không được công bố. Nhà đầu tư và giới chức vì vậy khó đánh giá tình hình trước cuộc họp chính sách tuần tới của Fed. Tuần này, lẽ ra Mỹ sẽ công bố số liệu lạm phát.

Dù vậy, nhà đầu tư hiện đặt cược khả năng Fed giảm lãi suất tuần tới là 99%. Họ cũng tự tin cơ quan này giảm lãi lần nữa vào tháng 12. Vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Nhà đầu tư cũng đang tìm thêm thông tin về đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng lên 5.000 USD năm tới. Các vấn đề chính trị đang trầm trọng hơn", Christian dự báo.

Ngoài vàng, giá các kim loại quý khác cũng tăng trong phiên đầu tuần. Bạc tăng 0,6% lên 52,1 USD một ounce. Bạch kim tăng 1,9% lên 1.640 USD. Palladium lên 1,5%, đóng cửa tại 1.496 USD.

Hà Thu (theo Reuters)