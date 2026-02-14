Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh

Giá mỗi ounce vàng quay lại trên mốc 5.000 USD, sau khi Mỹ công bố lạm phát hạ nhiệt trong tháng 1.

Chốt phiên giao dịch 13/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng 120 USD lên 5.041 USD một ounce. Diễn biến này đảo chiều so với phiên trước đó, khi giá giảm 3% xuống thấp nhất gần 1 tuần.

Thị trường đi lên trong phiên cuối tuần, nhờ lạm phát Mỹ đi xuống, làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) giảm lãi suất. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng 1,2%.

Giá vàng thế giới tăng trở lại về mốc 5.000 USD trong phiên 13/2. Đồ thị: Kitco

Giá bạc giao ngay tăng gần 3% lên 77,3 USD một ounce. Dù vậy, tính chung cả tuần, giá kim loại này giảm nhẹ, do phiên trước đó mất gần 11%.

"Vàng, và đặc biệt là bạc, tăng giá nhờ số liệu lạm phát Mỹ tháng 1. Báo cáo này đã xóa tan lo ngại trước đó về triển vọng giá sau số liệu lao động Mỹ", Tai Wong - nhà phân tích kim loại quý độc lập tại Mỹ cho biết.

Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 2,4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn tháng trước đó (2,7%), theo Bộ Lao động Mỹ.

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed giảm lãi suất tổng cộng 63 điểm cơ bản (0,63%) năm nay. Lần đầu được kỳ vọng diễn ra vào tháng 7, theo hãng dữ liệu LSEG. Giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Trên thị trường vật chất, nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn ổn định trước thềm Tết Nguyên đán. Trong khi đó, ở Ấn Độ, giá đã giảm xuống.

Ngân hàng ANZ nâng dự báo giá vàng quý II lên 5.800 USD một ounce, từ 5.400 USD trước đó, do nhu cầu trú ẩn. Trong khi đó, giá bạc có thể không tăng mạnh như trước đây nữa. Dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh, nhu cầu sử dụng trong công nghiệp lại giảm sút do người mua chùn chân trước giá cao.

Giá bạch kim chốt phiên 13/2 tăng 3,8% lên 2.075 USD một ounce. Palladium đắt thêm 3,6%, đóng cửa tại 1.674 USD. Cả hai đều ghi nhận tuần mất giá.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)