Giá vàng thế giới quay đầu tăng

Sau phiên giảm mạnh, giá vàng thế giới lại đảo chiều tăng gần 190 USD một ounce, hướng tới mốc 5.000 USD.

Chốt phiên giao dịch 6/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 190 USD lên 4.966 USD một ounce. Thị trường đi lên nhờ làn sóng mua bắt đáy, đồng đôla yếu và lo ngại quanh cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Oman.

"Thị trường vàng đang ghi nhận lực mua bắt đáy từ các nhà đầu tư lạc quan", Jim Wyckoff - nhà phân tích tại Kitco Metals cho biết.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên 6/2. Đồ thị: Kitco

Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng đôla Mỹ với rổ 6 tiền tệ lớn - giảm 0,2% phiên 6/2. Việc này khiến vàng rẻ hơn với người mua bằng các đồng tiền khác.

Trong khi đó, quan chức ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ, do Oman làm trung gian, đã có "khởi đầu tốt" và dự kiến tiếp tục. Những phát biểu này có thể giúp xoa dịu lo ngại rằng việc không đạt được thỏa thuận có thể đẩy Trung Đông tiến gần hơn tới chiến sự.

Dù vậy, Wyckoff cho rằng đà phục hồi của giá vàng thiếu động lực. Kim loại này khó có khả năng lập kỷ lục mới nếu không xuất hiện một lực đẩy địa chính trị lớn. Vàng là tài sản trú ẩn truyền thống, thường tăng giá trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Giá bạc cũng hồi phục từ mức thấp nhất gần 2 tháng. Chốt phiên 6/2, mỗi ounce tăng gần 7 USD lên 77,6 USD một ounce. Dù vậy, tính chung cả tuần, giá vẫn giảm 8,7%.

"Bạc đang bị đầu cơ rất mạnh", Wyckoff nhận định. Ông cho rằng sau nhiều năm trong chu kỳ bùng nổ, vàng và bạc dường như đang bước vào giai đoạn đi xuống điển hình của hàng hóa.

Ngày 5/2, CME Group nâng tỷ lệ ký quỹ với hợp đồng tương lai vàng và bạc lần thứ 3 trong vòng 2 tuần. Việc này nhằm kiềm chế rủi ro khi thị trường ngày càng biến động.

Ngoài vàng và bạc, giá bạch kim giao ngay phiên cuối tuần cũng tăng 5,4% lên 2.093 USD một ounce. Palladium đắt thêm 6,2%, chạm 1.717 USD một ounce.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)