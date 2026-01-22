Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh

Mỗi ounce vàng giảm gần 50 USD, sau khi Tổng thống Mỹ rút lại cảnh báo áp thuế với châu Âu.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 22/1, giá vàng thế giới giao ngay hiện giảm 46 USD, về 4.786 USD một ounce. Trước đó, giá có thời điểm chạm kỷ lục 4.888 USD trong phiên 21/1 do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư khi căng thẳng Mỹ - châu Âu lên cao.

Tuy nhiên, thị trường sáng nay hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận về Greenland mà ông cảm thấy hài lòng. Vì thế, ông rút lại cảnh báo áp thuế với châu Âu tuần trước.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên sáng 22/1. Đồ thị: Kitco

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc nhờ thông tin này. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 1,1% lên 6.875 điểm. DJIA tăng 1,2%, tương đương 588 điểm.

"Việc Mỹ rút lại cảnh báo áp thuế đã kéo Wall Street lên, phần nào gây sức ép lên kim loại quý. Dù vậy, đây chỉ là diễn biến theo tin tức, không thể đảo ngược xu hướng tăng của giá vàng", Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường tại RJO Futures nhận định.

Vàng được coi là công cụ lưu trữ giá trị trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Giá kim loại quý đã tăng 64% năm ngoái và 11% năm nay.

Hôm 21/1, Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe tranh luận của các bên trong vụ kiện Tổng thống Trump muốn sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Các thẩm phán tỏ ý ngờ vực khả năng ông Trump được phép làm điều này. Vụ việc được quan tâm vì liên quan đến khả năng hoạt động độc lập của Fed.

Tuần tới, Fed có cuộc họp chính sách. Cơ quan này được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất quý này và có thể kéo dài đến khi Chủ tịch Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Vàng sẽ diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Giá bạc thế giới sáng nay cũng đi xuống, hiện còn 90,9 USD một ounce. Trong phiên, giá từng chạm đỉnh 95,87 USD.

"Việc giá vàng lên mốc 3 chữ số là khả thi, với đà tăng hiện tại. Tuy nhiên, giá sẽ không lên thẳng mức đó, mà thi thoảng sẽ điều chỉnh", Soni Kumari - nhà phân tích hàng hóa tại ANZ nhận định.

Giá bạch kim giảm 0,1% về 2.460 USD một ounce. Palladium cũng mất 2,1%, đóng cửa tại 1.825 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)