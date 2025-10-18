Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh

Sau khi lập đỉnh gần 4.380 USD một ounce, giá vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh, có thời điểm mất hơn 150 USD trong phiên cuối tuần.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 17/10, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.253 USD một ounce, giảm gần 2% từ đỉnh. Đợt bán kỹ thuật và hoạt động chốt lời mạnh trong phiên Bắc Mỹ khiến đà tăng của kim loại quý chững lại.

Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng gần 8%. Đây là lần thứ 5 kể từ thập niên 1970, vàng tăng giá trong 9 tuần liên tiếp. Lần gần nhất thị trường chứng kiến đợt tăng kéo dài tương tự là vào tháng 8/2020.

Dù chịu áp lực điều chỉnh, đà leo dốc của vàng trong 9 tuần qua vẫn vượt xa mức tăng tương tự cách đây 5 năm. Trong chuỗi ngắn hạn này, giá vàng đã tăng hơn 25%, so với khoảng 19% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2020.

Sau khi lập đỉnh gần 4.380 USD, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên cuối tuần 17/10.

Theo Paul Ciana, Chiến lược gia kỹ thuật của Bank of America, lịch sử cho thấy mỗi khi vàng tăng liên tục trong 7 tuần, kim loại quý thường bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài 4 tuần kế tiếp.

Phillip Streible, Giám đốc Chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những biến động mạnh ở vùng giá cao hiện nay, khi nhiều người bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận. Ông cho rằng mức giảm 2% trong phiên cuối tuần "có vẻ đáng kể", nhưng cần được nhìn nhận trong bối cảnh đợt tăng kéo dài và mạnh mẽ của thị trường thời gian qua.

"Thị trường vàng có thể sẽ còn biến động, nhưng đà tăng hiện tại là có cơ sở. Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh hoạt động kinh tế suy yếu. Chúng ta cũng có thể chứng kiến đà mở rộng của thị trường khi nhu cầu với các quỹ ETF vàng tiếp tục tăng mạnh", Phillip Streible nhận định.

Quỳnh Trang (theo Kitco)