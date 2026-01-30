Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Sau nhiều phiên liên tiếp lập kỷ lục, giá vàng thế giới đảo chiều khi nhà đầu tư bán chốt lời, có thời điểm xuống sát 5.100 USD.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/1, giá vàng thế giới giao ngay giảm 34 USD xuống 5.379 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm về sát 5.100 USD. Hiện tại, giá kim loại quý phục hồi lên 5.444 USD một ounce.

"Chúng ta đã chứng kiến lực bán tháo mạnh, sau khi giá kim loại quý liên tiếp lập đỉnh mới gần đây", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures nhận định.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh trong phiên 29/1. Đồ thị: Kitco

Dù vậy, giá vẫn tăng 7% từ đầu tuần và 24% trong tháng này. Đây có thể là tháng diễn biến tốt nhất kể từ những năm 1980.

Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD cuối quý III năm nay. Tuy nhiên, giá có thể lùi về 5.900 USD cuối năm.

Nhu cầu vàng trên thế giới tăng mạnh gần đây do bất ổn kinh tế - địa chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran ngồi vào bàn đàm phán để đạt thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Nếu không, các cuộc tập kích sắp tới "sẽ còn tồi tệ hơn". Tehran đáp trả bằng tuyên bố sẽ tấn công lại Mỹ, Israel và những bên ủng hộ phía gây hấn nếu bị tập kích.

CEO Tether - công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới - hôm 28/1 cho biết sẽ phân bổ 10-15% danh mục đầu tư vào vàng. Quỹ tín thác vàng lớn nhất hành tinh SPDR Gold Trust cũng ghi nhận dự trữ vàng cao nhất 4 năm.

Giá bạc giao ngay mất 2,1% xuống 114 USD một ounce. Từ đầu tháng, giá bạc đã tăng hơn 60%, do thiếu hụt nguồn cung và lực mua của nhà đầu tư.

Giá bạch kim giao ngay giảm 3,2% xuống 2.602 USD một ounce. Palladium cũng mất gần 4%, còn 1,996 USD.

Guy Wolf - Giám đốc Phân tích thị trường tại Marex nhận định các thị trường này có quy mô tương đối nhỏ so với vàng hay chứng khoán Mỹ. Vì thế, bạc, bạch kim và palladium dễ tổn thương bởi dòng tiền đầu cơ. "Giá của chúng diễn biến không theo nhu cầu vật chất thực tế", ông kết luận.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)