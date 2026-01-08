Sau vài phiên tăng, giá vàng thế giới giảm gần 40 USD một ounce khi nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Chốt phiên giao dịch 7/1, giá vàng thế giới giao ngay mất 38 USD, về 4.455 USD một ounce. David Meger - Giám đốc Giao dịch kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định thị trường đi xuống "do nhà đầu tư bán ra chốt lời sau vài phiên tăng mạnh".

Dù vậy, số liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ đã hạn chế đà giảm của kim loại quý, do củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) hạ lãi suất. Thị trường hiện dự báo năm nay, Fed giảm lãi suất 61 điểm cơ bản, theo hãng dữ liệu tài chính LSEG.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau vài phiên tăng mạnh. Đồ thị: Kitco

Số vị trí đăng tuyển tại Mỹ trong tháng 11 giảm mạnh hơn dự báo, xuống thấp nhất 11 tháng. Báo cáo khác của công ty ADP cũng cho thấy số việc làm tạo mới tăng chậm hơn kỳ vọng trong tháng 12. Báo cáo việc làm chính thức của Mỹ sẽ được công bố ngày 9/1.

Các biến động địa chính trị vẫn đang hỗ trợ giá vàng. Sau việc tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tuần trước, Mỹ tiếp tục công bố kế hoạch lọc dầu và bán dầu thô Venezuela. Nhà Trắng cũng xác nhận đang thảo luận việc kiểm soát Greenland.

Số liệu chính thức cũng cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vàng dự trữ 14 tháng liên tiếp. "Báo cáo này chỉ ra nhu cầu từ châu Á vẫn rất mạnh, củng cố kỳ vọng giá vàng sẽ còn tăng", Meger nhận xét.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng mất giá phiên 7/1. Bạc giảm 4,1% về 77,9 USD. HSBC nâng dự báo giá bạc lên 68,2 USD năm nay, nhưng cảnh báo biến động lớn nếu nguồn cung được cải thiện. Goldman Sachs cũng cho rằng giá bạc sẽ biến động mạnh.

Giá bạch kim giảm 6,5% về 2.285 USD. Palladium mất 5,2%, còn 1.727 USD.

Hà Thu (theo Reuters)