Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Sau khi lần đầu vượt mốc 3.000 USD, giá vàng thế giới giảm còn 2.984,5 USD do nhà đầu tư bán chốt lời.

Chốt phiên giao dịch 14/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 4 USD về 2.984 USD một ounce. Trước đó, giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 3.004 USD do nhu cầu trú ẩn tăng cao vì thuế nhập khẩu của Mỹ.

Giá vàng đi xuống sau khi vượt mốc 3.000 USD. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi xuống do hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư. Từ đầu năm, giá kim loại quý đã tăng 14%, một phần do lo ngại chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Vàng vốn được coi là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh biến động kinh tế - chính trị.

"Các giám đốc quản lý quỹ, đặc biệt là ở phương Tây, sẽ tìm đến vàng khi lo ngại kinh tế đi xuống. Và đó là điều đang diễn ra", Ole Hansen - Giám đốc chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết.

Giá vàng còn được hỗ trợ nhờ nhu cầu của các ngân hàng trung ương. Trung Quốc đã mua thêm vàng dự trữ 4 tháng liên tiếp. "Các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vàng với tốc độ kỷ lục, để tránh phụ thuộc vào đồng đôla ngày càng biến động", CEO GoldCore David Russell cho biết.

Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất cũng hỗ trợ giá vàng. Nhà đầu tư hiện đặt cược Fed giảm lãi suất từ tháng 6.

"Có nhiều lý do khiến nhu cầu đầu tư vẫn mạnh, như bất ổn địa chính trị, rủi ro kinh tế, kỳ vọng lạm phát tăng cao, lãi suất hạ và tâm lý thị trường bất ổn", Carlos Artigas - Giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định.

Goldman Sachs cũng cho rằng giá có thể lên 3.100-3.300 USD trong năm nay do bất ổn chính sách tại Mỹ. "Chúng tôi tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ mua vào mạnh hơn cả thời điểm năm 2022, bất chấp khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn", nhà băng này dự báo.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt đều tăng điểm trong phiên 14/3. DJIA tăng 1,65% lên 41.488 điểm. S&P 500 tăng 2,13% - mạnh nhất 4 tháng. Nasdaq Composite cũng lên 2,6% - mạnh nhất kể từ đầu tháng 11/2024.

Cổ phiếu các hãng công nghệ khởi sắc phiên cuối tuần. Hãng chip Nvidia tăng hơn 5%. Hãng xe điện Tesla tăng gần 4%. Meta Platforms tăng gần 3%. Amazon và Apple cũng tăng 2%.

Giới phân tích cho rằng thị trường đi lên khi Nhà Trắng không công bố thêm thông tin nào về thuế nhập khẩu, xoa dịu lo ngại căng thẳng leo thang. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể đã mua thêm cổ phiếu sau khi thị trường đi xuống phiên trước đó.

Dù vậy, tổng cộng cả tuần, Wall Street vẫn giảm điểm. DJIA giảm 3,1% - tệ nhất kể từ tháng 3/2023. S&P 500 và Nasdaq Composite mất hơn 2% - ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)