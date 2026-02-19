Giá vàng trở lại mốc 5.000 USD

Giá vàng thế giới tăng hơn 2%, có thời điểm lên 5.011 USD một ounce khi nhà đầu tư đánh giá các rủi ro địa chính trị vẫn âm ỉ.

Sau nhịp điều chỉnh liên tiếp, giá vàng thế giới lại tăng trong phiên thứ Tư (theo giờ Mỹ). Mỗi ounce vàng giao ngay có lúc tăng hơn 130 USD, lên 5.011 USD, sau đó thu hẹp biên độ xuống 4.992 USD. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 cũng lên gần 5.025 USD.

Giá bạc tích lũy hơn 5%, lên 77 USD một ounce. Phiên trước đó, bạc giảm sâu xuống 71 USD - vùng giá thấp nhất từ đầu năm.

Thị trường kim loại quý bật mạnh khi những tín hiệu tích cực về địa chính trị suy yếu. Hai ngày đàm phán giữa Ukraine và Nga tại Thụy Sĩ kết thúc hôm qua mà không có nhiều đột phá. Nhà Trắng cũng cho biết cuộc đàm phán hạt nhân với Iran chỉ đạt tiến triển hạn chế và dự kiến quay lại trong tuần tới để thảo luận chi tiết.

"Có một số lo ngại liên quan đến căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Mỹ. Hiện chưa thể khẳng định xu hướng rõ ràng của giá vàng", ông Edward Meir, nhà phân tích tại Marex nói.

Biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố tối qua cho thấy các quan chức gần như nhất trí giữ nguyên lãi suất, song vẫn bất đồng về triển vọng chính sách. Một số cảnh báo lãi suất có thể tăng trở lại nếu lạm phát duy trì ở mức cao, trong khi những người khác tranh luận liệu có cần và khi nào cần tiếp tục cắt giảm.

Các nhịp tăng giảm đan xen hiện tại trùng khớp với dự báo của phần đông chuyên gia Phố Wall. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ cho vàng vẫn giữ nguyên. Vấn đề lúc này là quá trình tích lũy diễn ra chậm và thiếu ổn định, dẫn đến một vài đợt điều chỉnh ngắn.

Còn theo ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, vàng dao động giữa 4.900 và 5.100 USD trong phần lớn tuần, mở cửa và đóng cửa gần điểm giữa của biên độ này.

Ở trong nước, thị trường vẫn đang đóng cửa nghỉ Tết. Mỗi lượng vàng miếng SJC đứng yên ở mức 178-181 triệu đồng.

Phương Đông (theo Reuters)