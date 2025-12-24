Giá vàng thế giới lên hơn 4.500 USD

Đà tăng của vàng chưa có dấu hiệu dừng lại, đạt 4.516 USD một ounce, do căng thẳng địa chính trị.

Chốt phiên giao dịch 23/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 41 USD lên 4.483 USD một ounce. Mở cửa phiên 24/12, thị trường tiếp tục đi lên, hiện chạm mốc kỷ lục mới tại 4.516 USD.

Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 70%, do căng thẳng địa chính trị, Mỹ giảm lãi suất, lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư mạnh. "Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Việc này sẽ hỗ trợ kim loại quý đến hết thập kỷ này", các nhà phân tích tại SP Angel nhận định. Họ dự báo giá lên 5.000 USD trong năm tới.

Giá vàng thế giới tăng mạnh vài phiên qua. Đồ thị: Kitco

Căng thẳng địa chính trị leo thang khi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh chặn toàn bộ tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Ông cũng cho biết không loại trừ khả năng chiến sự với nước này.

Đồng USD tuần này yếu đi do thời gian giao dịch ngắn trong tuần nghỉ lễ cũng giúp vàng hấp dẫn hơn.

Ngoài vàng, bạc và bạch kim cũng lập kỷ lục mới. Giá bạc tăng 3,2% lên 71,22 USD một ounce. Từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng 147%.

"Đây là vấn đề mất cân bằng cung cầu tồn tại suốt 5 năm qua, khi nhu cầu dùng bạc trong công nghiệp ngày càng tăng. Mục đích trú ẩn trong bối cảnh đồng đôla yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thấp cũng hỗ trợ giá bạc", Peter Grant - Phó chủ tịch Zaner Metals cho biết. Ông dự báo bạc lên 75 USD.

Giá bạch kim tăng 6,8% lên 2.268 USD. Trước đó, giá lập đỉnh mới tại 2.274 USD một ounce. Palladium thêm 6,5% lên cao nhất 3 năm tại 1.874 USD. Các kim loại này được dùng trong bộ chuyển đổi xúc tác trên xe hơi, giúp giảm khí thải độc hại.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)