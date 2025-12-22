Giá vàng thế giới lên hơn 4.400 USD

Giá mỗi ounce vàng lần đầu tiên vượt 4.400 USD, nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn tăng.

Thị trường vàng khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giá mỗi ounce tăng gần 80 USD sau khi mở cửa, hiện lên 4.414 USD. Từ đầu năm, giá kim loại quý này đã tăng 67%, liên tiếp xô đổ các kỷ lục. Giá hiện hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979.

Giá vàng tăng khi nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 2 lần năm tới. Vàng không trả lãi cố định, vì thế sẽ hưởng lợi khi lãi suất thấp.

Giá vàng thế giới tăng vọt sau khi mở cửa phiên 22/12. Đồ thị: Kitco

Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn đang tăng cao khi căng thẳng chính trị - thương mại toàn cầu đi lên. Đồng đôla yếu đi cũng giúp giá vàng rẻ hơn với người mua ngoài Mỹ. Wang Tao - nhà phân tích kỹ thuật tại Reuters dự báo giá vàng sẽ lên 4.427 USD, nếu vượt ngưỡng cản 4.375 USD.

"Tháng 12 thường có diễn biến tích cực với cả vàng và bạc. Dù vậy, khi vàng tăng 4% tháng này, nhà đầu tư sẽ thận trọng. Việc bán chốt lời có khả năng sắp xảy ra", Matt Simpson - nhà phân tích tại StoneX nhận định. Simpson cũng kỳ vọng Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026.

Giá bạc phiên 22/12 cũng tăng thêm 3,3% lên mức cao kỷ lục mới là 69,4 USD một ounce. Từ đầu năm, bạc đã tăng 138% - gấp đôi mức tăng của vàng. Bạc hấp dẫn nhờ nhu cầu đầu tư tăng mạnh và nguồn cung thường xuyên thiếu hụt.

Ngoài vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên đầu tuần. Bạch kim hiện tăng 4,3% lên 2.057 USD - cao nhất 17 năm. Palladium đắt thêm 4,2% lên 1.786 USD - cao nhất gần 3 năm.

Hà Thu (theo Reuters)