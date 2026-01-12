Giá vàng thế giới lên gần 4.600 USD một ounce

Giá vàng thế giới đang hướng tới mốc 4.600 USD do bất ổn địa chính trị và báo cáo việc làm tuần trước của Mỹ.

Mở cửa phiên giao dịch 12/1, giá vàng thế giới giao ngay hiện tăng 80 USD lên 4.589 USD một ounce. Giá này vượt xa kỷ lục cũ xác lập tháng 12 năm ngoái là 4.549 USD.

Giá vàng thế giới tăng tốc khi mở cửa phiên giao dịch sáng 12/1. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi lên sau khi tuần trước, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 12, cho thấy tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 50.000 việc làm mới. Báo cáo này càng củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất năm nay.

Thị trường hiện cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 2 lần. Năm ngoái, cơ quan này 3 lần nới lỏng chính sách. Giá vàng hưởng lợi từ động thái này, do kim loại quý không trả lãi cố định.

Một nguyên nhân khác khiến vàng hấp dẫn là căng thẳng địa chính trị leo thang trên toàn cầu, nhà đầu tư tìm đến các công cụ trú ẩn. Các cuộc biểu tình tại Iran, căng thẳng Mỹ - Venezuela và ý tưởng kiểm soát đảo Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kéo nhu cầu vàng lên cao.

Diễn biến sáng nay cũng khớp với dự báo của nhà đầu tư. Khảo sát của Kitco cuối tuần trước với các chuyên gia phân tích, giám đốc ngân hàng cho thấy hầu hết dự báo giá tuần này tiếp tục đi lên, do bất ổn địa chính trị và lãi suất được kỳ vọng xuống thấp.

Morgan Stanley đầu tuần trước dự báo giá vàng cuối năm có thể lên 4.800 USD, do lãi suất giảm, Fed thay Chủ tịch và sức mua mạnh của các ngân hàng trung ương cũng như quỹ ETF vàng.

Ngoài vàng, giá bạc thế giới cũng tăng tốc, hiện vượt 83 USD một ounce. Năm ngoái, giá kim loại này tăng hơn 160%, nhờ nhờ Mỹ công nhận là khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng thiếu hụt, nhu cầu dùng trong công nghiệp và đầu tư tăng.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)