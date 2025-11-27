Giá vàng thế giới lên cao nhất gần 2 tuần

Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 12 tiếp tục giúp vàng trở thành tài sản được ưa chuộng.

Đóng cửa phiên giao dịch 26/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 32 USD lên 4.162 USD. Trước đó, giá có thời điểm lên 4.170 USD, cao nhất kể từ phiên 14/11.

"Sự tập trung của nhà đầu tư đã rời khỏi diễn biến đồng USD và chuyển sang khả năng Fed giảm lãi suất tháng 12", Edward Meir - nhà phân tích tại Marex cho biết. Giá vàng thế giới vẫn tăng dù Dollar Index ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng Mỹ sớm đề cử ứng viên cho chức Chủ tịch Fed. "Người có lợi thế nhất hiện là Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett", Meir nói. Cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hassett nhiều lần khẳng định lãi suất nên giảm so với hiện tại.

Vàng không trả lãi và có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Vì vậy, thông tin này khiến kim loại quý tăng tốc. Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi tháng sau là 85%, tăng mạnh so với 30% một tuần trước đó.

Giá vàng thế giới hiện cao nhất kể từ giữa tháng 11. Đồ thị: Kitco

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước tại Mỹ giảm, cho thấy hoạt động sa thải vẫn còn thấp. Dù vậy, thị trường vẫn không tạo ra đủ việc làm cho những người mất việc do bất ổn kinh tế thời gian qua.

Niềm tin tiêu dùng của người Mỹ cũng suy yếu trong tháng 11, khi nhiều hộ gia đình lo ngại về việc làm và triển vọng tài chính. Trước đó, nhiều quan chức Fed đã đưa ra bình luận mang tính nới lỏng chính sách.

Triển vọng của vàng hiện vẫn tích cực. Phần lớn ngân hàng dự báo giá năm sau duy trì trên 4.000 USD một ounce. Deutsche Bank nâng dự báo giá trung bình năm tới từ 4.000 USD lên 4.450 USD, với lý do dòng tiền đầu tư và nhu cầu của các ngân hàng trung ương ổn định.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc đắt thêm 3,3% lên 53,1 USD một ounce. Bạch kim và palladium cùng tăng hơn 1%, lên lần lượt 1.571 USD và 1.411 USD.

Hà Thu (theo Reuters)