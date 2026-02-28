Giá vàng thế giới lên cao nhất gần 1 tháng

Mỗi ounce vàng tăng gần 100 USD một ounce trong phiên cuối tháng, đồng thời ghi nhận tháng tăng thứ bảy liên tiếp.

Chốt phiên giao dịch 27/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng 94 USD lên 5.278 USD một ounce. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 30/1. Thị trường đi lên chủ yếu do căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm.

"Lo ngại về địa chính trị vẫn còn lớn. Khả năng can thiệp quân sự cuối tuần này vẫn cao. Vì vậy, nhà đầu tư đã mua vàng trú ẩn", Phillip Streible - chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures nhận định.

Giá vàng trong nước sáng nay cũng tăng theo thế giới. Giá mua bán vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng 3 triệu đồng lên 184 - 187 triệu đồng một lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 27/2. Đồ thị: Kitco

Mỹ và Iran đã đạt tiến triển trong cuộc đàm phán ngày 26/2, theo đại diện Oman - quốc gia làm trung gian đàm phán. Tuy nhiên, đàm phán kết thúc mà không có sự đột phá nào để xóa bỏ hoàn toàn khả năng Mỹ tấn công Iran. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho phép nhân viên không thuộc diện thiết yếu và gia đình rời Israel, vì rủi ro an ninh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hôm 27/2 giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng. Việc này khiến vàng - tài sản không sinh lãi - hấp dẫn hơn.

Kim loại quý cũng ghi nhận mức tăng gần 8% trong tháng 2. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp giá vàng đi lên.

Streible cho biết mục tiêu tiếp theo của vàng có thể là 5.450 USD, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.120 USD. Số liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng nhanh hơn dự báo trong tháng 1. Điều này đồng nghĩa nhiều khả năng lạm phát tăng tốc trong vài tháng tới.

Thị trường hiện kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 6 là 42%.

Trên thị trường vật chất, lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc qua Hong Kong tăng gần 70% trong tháng 1 so với tháng 12. Trung Quốc hiện là nước mua vàng hàng đầu thế giới.

Ngoài vàng, giá bạc cũng tăng hơn 6% lên 93,6 USD. Giá bạch kim tăng 3,5% lên 2.361 USD. Ngược lại, palladium lại giảm nhẹ về 1.771 USD một ounce.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)