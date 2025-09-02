Giá vàng thế giới lên cao nhất 4 tháng

Giá vàng thế giới đạt 3.481 USD một ounce, cao nhất từ cuối tháng 4, do đồng USD yếu đi và kỳ vọng hạ lãi suất của Fed.

Chốt phiên giao dịch 2/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 35 USD, tương đương 0,9% lên 3.481 USD một ounce. Đây là mức cao nhất của kim loại quý kể từ tháng cuối tháng 4.

Trong phiên, kim loại quý có lúc lên 3.503 USD một ounce, cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng thế giới tăng cao trong phiên 1/9. Đồ thị: Kitco

Giá vàng đi lên do nhà đầu tư kỳ vọng việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 và đồng USD yếu đi. Theo đó, Dollar Index - chỉ số đo lường sức mạnh đồng bạc xanh - ở mức 97,7 điểm, thấp nhất kể từ 28/7. Việc này giúp vàng được định giá bằng USD rẻ hơn với nhà đầu tư nước ngoài.

Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường tại Nemo.money, cho biết ngoài chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, vàng được hưởng lợi từ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. "Nhà đầu tư muốn tìm kênh trú ẩn an toàn nếu các mức thuế đối ứng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu", ông Han Tan nói.

Ngoài vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng 2,6% lên 40,7 USD một ouce, cao nhất từ tháng 9/2011.

"Vàng, đặc biệt là bạc, tiếp nối đà tăng mạnh từ phiên cuối tuần trước, nhờ lạm phát tại Mỹ neo cao, niềm tin tiêu dùng suy yếu, kỳ vọng hạ lãi suất cùng lo ngại về tính độc lập của Fed", ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, nhận định.

Theo số liệu công bố tuần trước, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% cùng kỳ năm ngoái, đúng như dự báo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tuần trước, bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, nhắc lại quan điểm ủng hộ việc hạ lãi suất, do rủi ro với thị trường lao động. Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

"Thị trường đang dõi theo báo cáo việc làm của Mỹ công bố vào thứ Sáu, kỳ vọng số liệu này sẽ tạo điều kiện để Fed nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9, qua đó hỗ trợ nhu cầu đầu tư", chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/9, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 41 điểm, tương đương 0,09%. S&P 500 nhích 0,12% và Nasdaq 100 cộng thêm 0,13%.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington ra phán quyết phần lớn các mức thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp. Tòa án cho rằng khi thông qua Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA), Quốc hội Mỹ dường như "không có ý định trao cho Tổng thống quyền lực không giới hạn để áp thuế". Tuy nhiên, tòa án vẫn cho phép thuế này tiếp tục duy trì đến ngày 14/10 để chính quyền Trump có cơ hội nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

"Phán quyết của tòa nếu chống lại việc sử dụng IEEPA để áp thuế đối ứng sẽ giúp giảm rủi ro leo thang thuế quan trên diện rộng, qua đó tích cực cho thị trường", Aniket Shah, Giám đốc chiến lược chuyển đổi và bền vững tại Jefferies, nhận định.

Trọng Hiếu (theo Reuters, Kitco)