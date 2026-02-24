Giá vàng thế giới lên cao nhất 3 tuần, Wall Street giảm mạnh

Mỗi ounce vàng tăng hơn 120 USD, trong khi chỉ số DJIA ghi nhận phiên giảm mạnh nhất một tháng.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng 121 USD lên 5.227 USD một ounce. Sang phiên sáng 24/2, giá tiếp tục lên 5.250 USD. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 30/1.

Giá vàng thế giới tăng tốc kể từ cuối tuần trước. Đồ thị: Kitco

Thị trường đi lên nhờ làn sóng mua vàng trú ẩn do bất ổn trong chính sách thương mại của Mỹ. Sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết bác bỏ nhiều chính sách thuế nhập khẩu, Tổng thống Donald Trump lập tức phản ứng bằng cách áp thuế mới. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/2, ông tiếp tục chỉ trích phán quyết của Tòa án, đồng thời cảnh báo sẽ nâng thuế thêm.

"Có quá nhiều vấn đề chính trị và kinh tế trên thế giới. Chúng tôi dự báo giá tuần này tăng mạnh khi hoạt động bình thường trở lại, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", Jeffrey Christian - Giám đốc CPM Group nhận định. Thị trường Trung Quốc - nơi tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới - mở cửa trở lại vào hôm nay.

"Trong vài quý tới, chúng tôi cho rằng giá vàng tiếp tục tăng và có thể lập thêm các kỷ lục mới", Christian nói.

Số liệu công bố cuối tuần trước cũng cho thấy lạm phát Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 12/2025. Các báo cáo khác chỉ ra tăng trưởng kinh tế chậm lại đáng kể trong quý IV/2025. Tình hình này có thể khiến Cục Dự trữ liên bang trì hoãn giảm lãi suất.

Nhà đầu tư tuần này chờ thêm các bài phát biểu của quan chức Fed, đồng thời theo dõi sát tình hình Mỹ - Iran. Vàng được coi là công cụ cất giữ giá trị trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị, đồng thời có xu hướng tăng khi lãi suất thấp.

Ngoài vàng, giá bạc cũng tăng 3,2% lên 87,2 USD một ounce. Palladium nhích nhẹ lên 1.750 USD. Ngược lại, bạch kim giảm 0,7% về 2.140 USD.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, bất ổn quanh chính sách thuế mới của ông Trump và lo ngại AI gây gián đoạn nhiều lĩnh vực kinh tế khiến Wall Street đi xuống. DJIA ghi nhận phiên giảm mạnh nhất một tháng, với 823 điểm, tương đương 1,6%. S&P 500 mất 1% và Nasdaq Composite giảm 1,1%.

Cổ phiếu hãng thẻ American Express mất 7,2% - thấp nhất kể từ tháng 4/2025. DoorDash và công ty đầu tư KKR giảm lần lượt 6,6% và 8,9%. Cổ phiếu IBM thậm chí mất tới 13%. Hơn 60% mã trong chỉ số S&P 500 chìm trong sắc đỏ.

"Khi có quá nhiều bất ổn đến cùng một lúc, chúng tôi không ngạc nhiên khi chứng kiến cổ phiếu giảm mạnh", Matt Maley - chiến lược gia thị trường tại Miller Tabak + Co. Bất ổn trong chính sách thuế nhập khẩu được dự báo tiếp tục tác động đến Wall Street năm nay, nhưng biến động không lớn bằng 2025.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)