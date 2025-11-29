Giá vàng thế giới lên cao nhất 2 tuần

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất vẫn là động lực chính của thị trường vàng trong phiên cuối tuần, kéo giá vượt mốc 4.200 USD.

Chốt phiên giao dịch 28/11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 62 USD lên 4.217 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm vượt 4.220 USD, lên cao nhất 2 tuần.

Thị trường đi lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng tới. Vàng sẽ hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp. Tổng cộng cả tháng, giá đã tăng 3,6%, ghi nhận tháng tăng thứ 4 liên tiếp.

Giá vàng thế giới tăng hơn 60 USD trong phiên 28/11. Đồ thị: Kitco

"Dự báo hiện tại là kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm hơn trong năm 2026, buộc Fed hạ lãi suất. Việc này sẽ kéo thêm nhà đầu tư vào thị trường vàng", Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities cho biết.

Các bình luận gần đây của thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams cho thấy quan điểm nới lỏng. Các số liệu vĩ mô được công bố trở lại sau khi chính phủ Mỹ mở cửa cũng yếu đi, càng củng cố kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng tới. Nhà đầu tư hiện đặt cược xác suất giảm lãi tháng 12 là 87%, cao hơn nhiều so với 50% tuần trước.

Tại châu Á, nhu cầu vàng vật chất tuần này ảm đạm, do giá cao khiến hoạt động mua lẻ chậm lại, bất chấp mùa cưới tại Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc bỏ một chính sách ưu đãi thuế khi mua vàng, khiến nhu cầu cũng giảm sút.

Các kim loại quý khác cũng đi lên trong tuần này. Giá bạc phiên 28/11 lập kỷ lục mới, lên 56,78 USD một ounce. Tổng cộng cả tháng, bạc tăng 16,6%. "Biểu đồ cho thấy bạc đã đi lên cả tuần qua, khiến nhiều nhà đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật tiếp tục lạc quan vào thị trường này", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Bạch kim hiện giao dịch tại 1.672 USD một ounce, tăng gần 11% trong tuần. Palladium tăng 5,6% tuần này, chốt tại 1.450 USD.

Hà Thu (theo Reuters)