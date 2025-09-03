Giá vàng thế giới lên cao chưa từng có

Mỗi ounce vàng tăng gần 60 USD, có lúc lên sát 3.540 USD do khả năng Mỹ giảm lãi suất và rủi ro chính trị - kinh tế tăng.

Chốt phiên giao dịch 2/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 58 USD lên kỷ lục 3.531 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên sát 3.540 USD.

Nhà đầu tư đang đổ tiền vào kim loại quý này, trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng giảm lãi suất. Rủi ro chính trị và kinh tế cũng đang tăng cao. Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 35%.

Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao trong các phiên gần đây. Đồ thị: Kitco

"Thị trường vàng đang bước vào mùa tiêu dùng lớn trong năm. Cộng với kỳ vọng Fed giảm lãi trong cuộc họp tháng 9, chúng tôi dự báo giá tiếp tục lên các mức cao mới", Suki Cooper - nhà phân tích kim loại quý tại Standard Chartered Bank nhận xét.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi suất tháng này là 92%. Giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Giới phân tích nhận định đà tăng năm nay của kim loại quý được củng cố nhờ lực mua bền vững của các ngân hàng trung ương, nhu cầu đa dạng hóa để tránh phụ thuộc vào đồng đôla, nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng chính trị - thương mại và đồng đôla Mỹ yếu đi.

Bất ổn quanh các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng càng khiến vàng hấp dẫn. Xung đột của ông với Fed, nổi bật là các chỉ trích với Chủ tịch Jerome Powell và nỗ lực bãi nhiệm thành viên Hội đồng Thống đốc Lisa Cook, đang làm dấy lên lo ngại về sự độc lập của cơ quan này.

"Cáo buộc nhằm vào Cook là lời cảnh báo rõ ràng với các thành viên khác trong Fed về việc phải giảm lãi suất dưới sức ép của chính phủ. Việc này khiến đầu tư vàng hấp dẫn hơn", Commerzbank nhận xét.

Tuần này, nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm của Mỹ, để có thêm manh mối về quy mô giảm lãi suất. Báo cáo kém lạc quan có thể làm tăng xác suất giảm 50 điểm cơ bản (0,5%), Zain Vawda - nhà phân tích tại MarketPulse by OANDA nhận định.

Sức mua của các quỹ ETF vàng năm nay cũng củng cố đà tăng cho kim loại quý. SPDR Gold Trust - quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới cho biết dự trữ vàng đã tăng 1% cuối tuần trước, lên 977,6 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Natasha Kaneva - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại JP Morgan dự báo giá có thể lên 3.675 USD cuối năm nay và chạm 4.250 USD cuối năm sau.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)