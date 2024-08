Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới

Mỗi ounce vàng tăng hơn 2% phiên cuối tuần, vượt mốc 2.500 USD một ounce để xác lập kỷ lục mới.

Chốt phiên giao dịch 16/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 51 USD lên 2.507 USD một ounce. Đây là mức đỉnh mới, vượt kỷ lục cũ là 2.483 USD trong phiên 19/7.

Giá tăng tốc ngay khi vào phiên Mỹ tối qua, sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy số nhà xây mới giảm 6,8% trong tháng 7 so với năm ngoái. Tốc độ này mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế học. Số nhà xây mới tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm so với báo cáo trước đó. Nhà ở hiện vẫn là rào cản lớn với tăng trưởng của Mỹ, do giá cao và lãi suất cho vay tăng vài năm qua khiến nhiều người Mỹ ngày càng khó mua nhà.

Trước đó, Mỹ cũng công bố lạm phát hạ nhiệt trong tháng 7, doanh số bán lẻ lạc quan và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm. Những báo cáo này củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 9.

Thị trường vàng hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, do vàng không trả lãi cố định. Nhu cầu trú ẩn gần đây cũng tăng cao, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang và chiến sự Nga - Ukraine tiếp diễn.

Dollar Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - giảm 0,4% hôm qua. Việc này càng giúp vàng hấp dẫn với người mua ngoài Mỹ.

Tuần này, giá vàng đã tăng 2,8%. Vài ngày tới, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 7. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có bài phát biểu về triển vọng kinh tế Mỹ ngày 23/8.

"Sau 2 tuần biến động mạnh, giá vàng cuối cùng cũng lập đỉnh mới. Nhà đầu tư hiện quan tâm đến bài phát biểu của Powell tuần tới, để hiểu rõ hơn về triển vọng giảm lãi suất", Tai Wong - nhà đầu tư kim loại quý tại New York nhận định.

Ngoài vàng, bạc hôm qua cũng tăng giá, với 1,4% lên 28,8 USD một ounce. Trong khi đó, bạch kim và palladium lại giảm 0,2%, về lần lượt 950 USD và 943 USD một ounce.

