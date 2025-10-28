Giá vàng thế giới lao dốc, Wall Street tăng mạnh

Mỗi ounce vàng giảm tới 130 USD phiên đầu tuần, trong khi cả ba chỉ số của chứng khoán Mỹ cùng lên mức cao kỷ lục mới.

Chốt phiên giao dịch 27/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 130 USD xuống 3.980 USD một ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ phiên 10/10. Mở cửa phiên sáng 28/10, giá hiện nhích lên 3.998 USD.

Thị trường đi xuống do các tín hiệu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt, khiến nhu cầu trú ẩn giảm sút. Nhà đầu tư cũng đang chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong phiên họp tuần này.

"Khả năng Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại khiến nhu cầu mua vàng trú ẩn giảm", David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên 27/10. Đồ thị: Kitco

Giá từng lên kỷ lục 4.381 USD trong phiên 20/10, sau đó giảm hơn 3% tuần trước, do tín hiệu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hạ nhiệt. Ngày 26/10, đoàn đàm phán hai nước đã đạt thoả thuận khung. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau ngày 30/10 để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận thương mại.

Thị trường hiện đặt cược xác suất Fed giảm lãi suất trong phiên họp tuần này là 97%. Giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Dù phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng giá tiếp tục đi lên, chạm 5.000 USD một ounce, một số vẫn ngờ vực điều này. Các nhà phân tích tại Capital Economics hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 xuống 3.500 USD một ounce. "Việc giá tăng tới 25% kể từ tháng 8 khó bền vững như các đợt tăng trước", họ giải thích.

Trong khi đó, cả ba chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ cùng lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên đầu tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên 6.875 điểm, lần đầu tiên vượt mốc 6.800. Nasdaq Composite tăng 2,8% lên 23.637 điểm, nhờ nhóm cổ phiếu bán dẫn. DJIA đóng cửa tại 47.544 điểm, tương đương tăng 0,7%.

Các hãng chip hưởng lợi lớn nhất khi căng thẳng Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt. Cổ phiếu Nvidia và Broadcom tăng hơn 2%, Qualcomm tăng hơn 11% lên mức cao nhất đến nay. Cổ phiếu hãng xe điện Tesla cũng thêm 4,3%.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ nhận báo cáo tài chính quý III của các hãng công nghệ lớn, gồm Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms và Microsoft. Kết quả phiên họp chính sách của Fed cũng sẽ được chú ý, đặc biệt sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ tuần trước công bố số liệu lạm phát thấp hơn dự báo.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)