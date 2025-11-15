Khả năng Fed giảm lãi tháng 12 ngày càng mong manh, khiến giá vàng thế giới có thời điểm mất gần 140 USD một ounce phiên cuối tuần.

Chốt phiên giao dịch 14/11, giá vàng thế giới giao ngay giảm 90 USD xuống 4.080 USD. Trong phiên, giá có thời điểm xuống sát 4.030 USD.

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch 14/11. Ảnh: Kitco

Thị trường đi xuống sau bình luận của nhiều quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cho thấy khả năng giảm lãi suất tháng 12 càng mong manh. "Giá vàng và bạc đi xuống do xác suất Fed giảm lãi tháng 12 ngày càng thấp", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định.

Đợt đóng cửa dài nhất lịch sử của chính phủ Mỹ đã kết thúc hôm 13/11. Tuy nhiên, nó cũng đã tạo ra khoảng trống dữ liệu, khiến Fed và các nhà đầu tư rơi vào tình trạng thiếu thông tin trước cuộc họp chính sách tháng tới. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng các số liệu mới cho thấy nền kinh tế chậm lại, giúp Fed có dư địa giảm lãi, từ đó tăng sức hấp dẫn cho vàng.

Dù vậy, hy vọng này đang ngày càng mong manh khi quan chức Fed đưa ra lập trường thận trọng về khả năng tiếp tục nới lỏng. Mới nhất là phát biểu của Jeffrey Schmid -Chủ tịch Fed Kansas, rằng "tiếp tục cắt giảm lãi suất không thể khắc phục những rạn nứt trên thị trường lao động, nhiều khả năng gây ra bởi những thay đổi mang tính cấu trúc trong công nghệ và chính sách nhập cư".

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy thị trường hiện dự báo khả năng giảm lãi trong cuộc họp tháng tới chỉ là gần 46%, giảm so với 50% hồi đầu tuần.

"Khi nhận yêu cầu nộp thêm tiền ký quỹ (margin call), nhà đầu tư thường sẽ tìm cách đóng mọi vị thế. Đây cũng là một phần nguyên nhân ngay cả vàng cũng giảm giá dù tâm lý né tránh rủi ro đang tồn tại", Fawad Razaqzada - nhà phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng mất giá phiên cuối tuần. Bạc giảm 2,8% về 50,8 USD một ounce. Bạch kim giảm 2,1% còn 1.547 USD, còn palladium mất gần 2,8%, chốt phiên ở 1.387 USD.

Dù vậy, tính chung cả tuần, giá các kim loại quý vẫn tăng. Riêng giá vàng đã tăng 2,3%.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)