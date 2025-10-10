Giá vàng thế giới lao dốc

Đôla Mỹ mạnh lên và lực bán chốt lời khiến giá vàng giảm hơn 60 USD, về dưới mốc 4.000 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 9/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm gần 65 USD, về 3.975 USD một ounce. Sang phiên sáng 10/10, giá hiện nhích lên 3.990 USD.

Thị trường đi xuống do đôla Mỹ tăng giá và nhà đầu tư bán chốt lời sau khi giá vượt mốc 4.000 USD phiên trước đó. Ngày 8/10, kim loại quý có thời điểm lập kỷ lục mới tại 4.059 USD một ounce. Thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas cũng khiến nhu cầu trú ẩn sụt giảm.

Giá vàng thế giới tăng cao trong phiên 9/10, sau đó giảm mạnh. Đồ thị: Kitco

Dollar Index - đo sức mạnh của đồng đôla với 6 tiền tệ lớn - hiện tăng 0,5%, tiến sát đỉnh 2 tháng. USD tăng khiến vàng đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

"Nhà đầu tư đã rời bỏ vàng khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực. Thỏa thuận này hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực nổi tiếng bất ổn", Tai Wong - nhà đầu tư kim loại quý độc lập tại Mỹ cho biết.

Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn hôm 9/10. Đây là bước đầu trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza.

"Giá vàng và bạc có thể điều chỉnh sâu hơn nữa. Nhưng các động lực chủ chốt của vàng, như nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và khối nợ công toàn cầu tăng vẫn không thay đổi. Triển vọng vì thế vẫn sáng sủa", Wong dự báo.

Từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng 52%. Các động lực chính là căng thẳng địa chính trị, lực mua của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất và bất ổn kinh tế quanh chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ.

Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy quan chức Fed vẫn lo ngại về thị trường lao động, nhưng đồng thời ghi nhận rủi ro lạm phát kéo dài. Cuối tháng này, Fed tiếp tục họp chính sách. Nhà đầu tư dự báo cơ quan này sẽ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%).

Hà Thu (theo Reuters)